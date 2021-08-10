Cumhuriyet: Burhan Kuzu ısrarla Orhan Ünğan ile bağlantı kurmak istemiş, "Zindaşti bana kumpas kurdu" demiş

İstanbul Küçükçekmece’de 6 Nisan 2018’de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan İranlı uyuşturucu baronu Naci Zindaşti, beş adamıyla “adam öldürmek”, “cinayete azmettirmek” ve “FETÖ üyeliği” suçlarından tutuklandı. Altı ay tutuklu kalan Zindaşti ve üç adamı 19 Ekim 2018 günü 5. sulh ceza hâkimi Cevdet Özcan’ın gece yarısı kararıyla tahliye edildi. Soruşturma savcısının itirazı üzerine üst mahkeme tekrar tutuklama kararı çıkardı. Ancak Zindaşti ve adamları, üç saat gibi kısa sürede cezaevinden çıkarak izlerini kaybettirdi.

Dönemin Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu üyesi Burhan Kuzu’nun, Zindaşti’nin tahliyesi için hâkimlere baskı yaptığı iddia edildi. Kuzu, Zindaşti’yle ilişkilerini reddederken Cumhuriyet, 4 Mart 2019 günü yayımlanan manşetinde Kuzu’nun Zindaşti’yle yemek yerken çekilmiş fotoğraflarını “Zindaşti bombası” manşetiyle duyurdu.

Bu gelişmeler yaşanırken 26 Eylül 2014’te Zindaşti’ye ait aracın taranarak kızı Arzu Şerifi Zindaşti ve yeğeni Devrim Öztunç’un öldürülmesi olayının azmettiricisi olduğu iddiasıyla tutuklu bulunan Orhan Ünğan, tahliyesinin bazı üst düzey devlet görevlileri tarafından engellendiğini ve Zindaşti’nin kardeşini öldürmek için plan yaptığını öne sürdü. Ünğan’ın kardeşi İlhan Ünğan, 8 Nisan 2019 günü Kadıköy Bağdat Caddesi’nde vurularak öldürüldü. Ünğan’ın avukatları, yargıya baskı yaparak Naci Şerifi Zindaşti’yi tahliye ettirdiği ve Orhan Ünğan’ın tahliyesini engellediği iddiasıyla Burhan Kuzu hakkında suç duyurusunda bulundu. Hakkında “nüfuz ticareti” suçundan beş yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Burhan Kuzu, yargı süreci devam ederken 1 Kasım 2020’de yaşamını yitirdi.

Burhan Kuzu’nun suç örgütü lideriyle ilişkilerini yeniden gündeme getiren Sedat Peker, Kuzu’nun Orhan Ünğan’ın kendisine zarar vermemesi ve şikâyetini geri çekmesi için kendisine başvurduğunu, adamlarını göndererek Orhan Ünğün’a ilettiğini açıkladı. Peker, Orhan Ünğan’ın kendisiyle irtibata geçen Burhan Kuzu’yu kullanmaya başladığını, Kuzu’nun uyuşturucu davasından 12 yıl hapsi bulunan Ünğan hakkındaki yargı kararını değiştirmek için Bolu Adliyesi’ne gittiğini ve İlhan Ünğan’ın öldürülmesi olayında azmettirici olarak aranan avukat İlker Dağlı hakkında kırmızı bülten çıkarılması için devre girdiğini öne sürdü.

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