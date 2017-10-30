Cumhuriyet Bayramı'nda Uludağ’ın zirvesine bayrak diktiler

BURSA, (DHA)- BURSA’da merkez Yıldırım Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen organizasyonda dağcılar Uludağ’ın zirvesine tırmandı. Dağcılar zirvede Türk bayrağı açıp İstiklal Marşı okudu.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 94’üncü kuruluş yıl dönümü Yıldırım Belediyesi tarafından özel bir etkinlikle kutlandı. Yıldırım Belediyesi öncülüğünde düzenlenen Uludağ Üniversitesi Akademik Dağcılık Topluluğu, Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Türk Atletizm Federasyonu’nun katkı verdiği organizasyonda dağcılar, Uludağ’ın zirvesine tırmandı. Etkinliğe katılan dağcılar, Uludağ’ın 2 bin 543 metrelik en yüksek noktasına ulaşarak zirvede Türk bayrağı açıp İstiklal Marşı okudu. Zirve tırmanışını gerçekleştiren dağcılar, Cumhuriyet kutlamalarına yakışan bir organizasyonun yapılmasında katkı sağlayan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali’ye teşekkür etti.



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