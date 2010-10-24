-CUMHURİYET BAYRAMINDA HAVAİ FİŞEK GÖSTERİSİ İSTANBUL (A.A) - 24.10.2010 - Cumhuriyetin 87. yılı dolayısıyla İstanbul'da görkemli bir kutlama gerçekleştirilecek. 16 aynı noktadan 48 bin havai fişek atılması planlanırken, Boğaziçi Köprüsü ve Kız Kulesi arasındaki alanda deniz üzerinde yapılacak havai fişek, ses ve ışık gösterileri uydu yayınıyla tüm dünyaya iletilecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin kutlama programının yanı sıra ilçe belediyeleri de törenler ve fener alayları düzenleyecek. İstanbul'un ana arterleri, meydanları, sokakları ile kamu binaları ve yüksek iş kuleleri bayraklarla süslenecek, cadde ve meydanlara 60 bin Türk bayrağı, 2 bin aydınlatma direğine Cumhuriyet flaması ile 50 üst geçide de duyurular asılacak. -800 METRE UZUNLUĞUNDA ATEŞ ŞELALESİ- En büyük havai fişeğin ağırlığı 10 kilogramın üzerinde olup, yaklaşık 250 metre yüksekliğe ulaşacak. Boğaziçi Köprüsü üzerinde 42 ateşleme sistemi ile 800 metre uzunluğunda ateş şelalesi oluşturulacak. 15 dakikalık gösteri müziği, Fahir Atakoğlu tarafından organizasyona özel olarak bestelendi. Gösteriler, canlı yayında Power FM 100 frekansından, yayımlanacak organizasyon müziği eşliğinde seyredilecek. Gösteri koreografisi, bu besteye göre yapıldı. Ortaköy ve Beşiktaş sahiline ses sistemi kurulacak. Vatandaşlar, hem havai fişek gösterilerini izleyecek, hem de ses aktivitelerini dinleyebilecek. Bu arada, kutlama gösterilerinin seyir noktaları olarak da Anadolu Yakası'nda Kuzguncuk Parkı, Paşalimanı Parkı, Üsküdar İskele, Salacak sahili ile Avrupa Yakası'nda Ortaköy, Beşiktaş ve Dolmabahçe sahilleri olarak açıklandı. Ses ve havai fişek gösterileri, 29 Ekim günü Dolmabahçe Sarayında yapılacak resepsiyonun ardından saat 19.30'da başlayacak.