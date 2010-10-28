-CUMHURİYET BAYRAMI TÖRENİNE YAĞMUR ENGELİ İSTANBUL (A.A) - 28.10.2010 - İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, yarın Vatan Caddesi'nde yapılacak Cumhuriyet Bayramı Resmi Geçit Töreni'nin, kentte devam eden yoğun yağış nedeniyle 31 Ekim Pazar gününe ertelendiğini açıkladı. Mutlu gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte iki gündür devam eden yoğun yağış nedeniyle, yarın Vatan Caddesi'nde yapılması planlanan Resmi Geçit Töreni'nin 31 Ekim Pazar gününe ertelendiğini bildirdi. Vali Mutlu, Cemal Reşit Rey'deki tören ve Dolmabahçe Sarayı'ndaki resepsiyon programında bir değişiklik olmadığını belirtti. -DENİZ ULAŞIMINA POYRAZ ENGELİ Gündüz saatlerinde başlayan ve gece saatlerinde etkisini arttıran Poyraz, Marmara'da deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Boğazlardan geçmek üzere Marmara Denizi'nde seyreden yerli ve yabancı bandıralı 55 şilep ve tanker saatteki hızı zaman zaman 80 kilometreye ulaşan Poyraz nedeniyle yollarına devam edemeyince rotalarını Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi sahiline çevirerek demirledi. Şarköy'de gemilerde bulunan personel, fırtına ve yer yer 2,5 metreyi aşan dalgalar ile gece başlayan sağanak nedeniyle karaya çıkamayarak geceyi gemilerinde geçirmek zorunda kaldı. Şiddetli fırtınanın sabah saatlerinde etkisinin azalması ardından 37 yerli ve yabancı bandıralı şilep ve tanker, güneşin doğması ile Şarköy'den demir alarak boğazlardan geçmek üzere rotalarına göre hareket ettir. 18 gemi ise hava koşullarının daha da iyileşmesi için Şarköy de demirli bekliyor. Öte yandan aniden bastıran fırtına Şarköylü balıkçıları da olumsuz etkiledi. Meteorolojinin uyarılarını dikkate alan bazı balıkçılar balığa çıkmazken, Marmara'da balıkta bulunan bazı tekneler ise Şarköy, Mürefte ve Hoşköy balıkçı barınaklarına sığındı. Meteoroloji yetkilileri, önümüzdeki günlerde de Marmara'da fırtınanın zaman zaman etkili olacağını, hava sıcaklıklarının mevsim normalleri altına inerek 4-6 derece düşmesinin beklendiğini ve vatandaşların tedbirli olmalarının gerektiğini bildirdi. -İZMİR'DE KUVVETLİ SAĞANAK- İzmir'de gece yarısından sonra başlayan kuvvetli sağanak hayatı olumsuz etkiliyor. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü İzmir Bölge Müdürlüğü yetkilileri, saat 01.40 ile 02.40 arasındaki bir saatte, kent merkezinde metrekareye 22 kilogram yağmur düştüğünü, yağış miktarının bu kadar kısa zaman dilimi içinde oldukça yüksek bir rakam olduğunu bildirdi. İzmir'de Ekim ayı uzun yıllar ortalama yağış miktarının 40 kilogram civarında olduğu, dün geceden itibaren ise Güzelyalı'da metrekareye 76.4, Çiğli'de 59, Seferihisar'da 90.8, Menemen'de 61.6, Aliağa'da 58.2, Dikili'de 52 ve Çeşme'ye 11 kilogram yağış düştüğü öğrenildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, İzmir Su ve Kanalizasyon İşleri Genel Müdürlüğü(İZSU) ve Fen İşleri ekiplerinin sıkıntılı noktalarda geceden konuşlandırıldıkları bildirildi. Fen işleri ekipleri bir taraftan ızgara temizliği yaparken, bir taraftan da kanalları açıyor. İtfaiye'ye evlerden ve iş yerlerinden su baskını nedeniyle ihbarı gelmediği, vatandaşların daha çok mahallelerindeki göllenmeler nedeniyle itfaiyeyi aradıkları öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun trafik nedeniyle ihbarlara yetişmekte zorluk çektiği belirtildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, dün akşam saatlerinden itibaren Narlıdere Belediyesi önü Şehitlik Kavşağı, Fahrettin Altay Meydanı, Gürçeşme depo, Evka-5 Kavşağı, Adliye çevresi, Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı, Seferihisar Kocaçay Deresi, Meles Deresi, Ulukent ve Yeşildere başta olmak üzere, sıkıntı yaşanabilecek noktalarda konuşlandırıldı. İZSU ekipleri ise hem çevre yerleşimlerde hem de kent merkezinde ızgaraları temizliyor, tıkalı kanalları açıyor ve sıkıntılı noktalarda pompalar kurarak su tahliyesi yapıyor. İtfaiye Daire Başkanlığının çalışmaları da özellikle yağışların etkili olduğu Çiğli İstasyonaltı Mahallesi, Evka-5, Çamdibi Tuna Mahallesi, Ozan Abay Altgeçidi, Yenişehir Altgeçidi, Gazi Bulvarı, Şehitler Caddesi, Mimar Kemalettin, Sahilevleri, Irmak Mahallesi, Şirinyer PTT önü, Bayraklı Sevgi Yolu'nda yoğunlaştırıldı. Evka–5 Kavşağı'nda yağmur sularıyla sürüklenen toprağın Anadolu Caddesi'nde trafiği etkilemesi üzerine harekete geçen Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri gelen malzemeyi toplayarak, trafik akışını rahatlattı. İtfaiye Daire Başkanlığı'na 50 ihbar geldi, yetkililer bu ihbarları değerlendirdi ve su birikintileri olan noktalarda tahliye çalışması yaptı. Meles ve Arap Deresi'nde de ekipler konuşlandırıldı. -KENT TRAFİĞİ DURMA NOKTASINDA- Yağmurun kent trafiğinin yoğun olduğu sabah saatlerine de denk gelmesi nedeniyle trafik neredeyse durma noktasına geldi. Deniz ulaşımının belirli noktalara ulaşım sağlaması yüzünden özel otomobillerini ve belediye otobüslerini kullanmak zorunda kalan İzmirliler, uzun saatler trafikte beklemek zorunda kaldı. Kentin yoğun yerleşim merkezlerinden olan Üçkuyular semtinden Konak ilçe merkezine kadar uzanan Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nı kullanarak işe yetişmeye çalışan vatandaşlar, AA muhabirine, normalde mesai saati öncesi yoğun olan trafiğin, yağmurun da etkisiyle adım adım ilerlediğini belirterek, ''20 dakikada aldığımız yolu 2 saattir gidemedik. Belediye Şikayet Hattını arıyoruz, onlar da bize trafiğin ne zaman açılacağı hakkında bilgi vermiyorlar. Her yağmurda aynı şeyi yaşıyoruz'' dedi. Vatandaşlar, ayrıca bulvarın Konak'tan Üçkuyular istikametine giden kısmındaki şeritlerden bir kısmının, trafik yoğunluğunun azaltılması amacıyla Konak istikametine giden araçlara ayrılması gerektiğini ifade etti. -BANDIRMADA ETKİLİ YAĞIŞ- Balıkesir'de etkili olan yağış nedeniyle geçen hafta açılışı yapılan Bandırma Devlet Hastanesinin bodrum katını su bastı. Elektrik ve doğalgazın kesildiği hastanede tedavi hizmetlerinde aksamalar yaşanıyor. Son 24 saatte metrekareye 55 kilogram yağışın düştüğü Bandırma ve çevresinde birçok ev ve iş yerinde su baskınları meydana geldi. Su baskınından geçen hafta açılışı yapılan Bandırma Devlet Hastanesi de etkilendi. Bodrum katını su basan hastanede, elektrik ve doğalgaz kesilirken, tedavi hizmetlerinde aksamalar yaşanıyor. Bandırma Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü yetkilileri, hastanenin bodrum katında ''diz boyu su'' olduğunu ifade ederek, ihbar üzerine bölgeye giden ekiplerin 4 motopomp ile suyu boşaltmaya çalıştığını bildirdi. Hastane Başhekimi Op. Dr. Cengiz Coşkun ise konuyla ilgili bilgi vermeyeceklerini belirterek, açıklama yapmaktan kaçındı. -BALIKESİR VE EDREMİT'TE DE YAĞIŞ ETKİLİ OLDU- Yağış Balıkesir ve Edremit'te de etkili oldu. Kuvvetli sağanak nedeniyle Balıkesir'i Çanakkale'ye bağlayan E-87 Karayolu, Edremit yakınlarında yaklaşık 45 dakika çift yönlü olarak ulaşıma kapandı. Sular altında kalan yol, belediye ekiplerinin suyu boşaltmasının ardından ulaşıma açılabildi. Karayolunda meydana gelen su baskını nedeniyle zor anlar yaşayan sürücülere Edremit Belediyesi ekipleri yardımcı oldu. Balıkesir İtfaiye Müdürü Mustafa Bayhan ise kent merkezinde 27 noktada su baskınına rastlandığını ve itfaiye ekiplerinin su tahliye işlemlerini sürdürdüğünü söyledi. Bahçelievler ve Gündoğan Mahallesi'nde bodrum katlardaki iş yerlerini su baskınlarına karşı uyaran Bayhan, Balıkesir itfaiyesinin 30 personel ile gelen ihbarlara müdahale ettiğine dikkati çekti.