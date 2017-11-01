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Cumhuriyet Bayramı töreninde saygı duruşunda bulunan işçiye altın

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK Belediye Başkanı CHP'li Muharrem Akdemir, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreninde, kaldırımda temizlik yaparken, saygı duruşunda bulunan temizlik görevlisi Salim Bitiş’e çeyrek altın, kravat ve fular hediye etti

01 Kasım 2017 19:12

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK Belediye Başkanı CHP\'li Muharrem Akdemir, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreninde, kaldırımda temizlik yaparken, saygı duruşunda bulunan temizlik görevlisi Salim Bitiş’e çeyrek altın, kravat ve fular hediye etti.
Zonguldak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde görevli Bitiş, Zonguldak Valiliği önündeki Atatürk Anıtı\'nda düzenlenen 29 Ekim töreni sırasında, kaldırımda temizlik yaparken, elindeki süpürgeyi el arabasına bırakıp, saygı duruşunda bulundu. Temizlik görevlisinin saygı duruşu sırasında çekilen fotoğraflarını internet sitelerinde gören Başkan Akdemir, Bitiş\'i makamında kabul ederek, ödüllendirdi. Başkan Akdemir, duyarlı davranışından dolayı tebrik ettiği Bitiş\'e çeyrek altın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk motifli kravat ve fular armağan etti.
Bitiş\'in bu davranışının, herkese örnek olmasını dileyen Başkan Akdemir, \"İstiklal Marşı\'mızdan önce Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerimiz için saygı duruşuna geçeriz. Temizlik İşleri Müdürlüğü\'nde görevli olan personelimize bu duyarlığından dolayı ufak da olsa hediye takdim etmek istedim. Türk milleti olarak bu duyarlılığı herkesin içinde hissetmesi gerektiği inancında olup, bu güzel davranışın herkese örnek olmasını temenni ediyorum\" dedi.
Salim Bitiş de Başkan Akdemir\'e kabulü ve hediyeleri dolayısıyla teşekkür etti.

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