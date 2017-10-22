CUMHURİYET BAYRAMI PROVASI VATAN CADDESİ'NDE YAPILDI

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN / İstanbul DHA

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı\'nın 94. yıl dönümü öncesinde törenin provası Vatan Caddesi\'nde yapıldı.

Prova nedeniyle saat 06.30\'dan itibaren Vatan Caddesi\'ne çıkan yollar araç trafiğine kapatıldı. Provada, polisler, öğrenciler, askerler ile askeri bando takımı hazır bulundu. Geçişler ve selamlama üzerinde durulan prova sırasında çevik kuvvet ekibi bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Çevredeki bazı vatandaşlar da provayı cep telefonuyla görüntüledi.

Görüntü Dökümü:

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-Provadan detaylar

-Halk oyunları

-Askerlerin geçişi

-Bandodan detaylar

-Öğrencilerin geçişi

-Polislerin geçişi

-Motorlu polis ve jandarmalar

-Genel ve detaylar

