Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Anıtkabir'de resmi tören

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet ekranının katılımıyla Anıtkabir\'de resmi tören düzenlendi. Törenin ardından Anıtkabir vatandaşların ziyaretine açıldı.

Cumhuriyet Bayramının 95\'inci yıldönümü nedeniyle Anıtkabir\'de düzenlenen resmi törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın yanı sıra, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı (TBMM) Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yüksek yargı üyeleri, askeri erkan ve çok sayıda siyasetçi katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler Aslanlı Yol\'dan yürüyerek Atatürk\'ün mozolesine geldi. Erdoğan\'ın, üzerinde ay yıldız bulunan çelengi Atatürk\'ün mozolesine bırakmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Buradan Misak-ı Milli Kulesi\'ne geçen Erdoğan, Anıtkabir Özel defterine, şunları yazdı: \"Cumhuriyetimizin ilanının 95\'inci yıldönümünde Türk Milletini temsilen büyük bir gurur ve heyecanla manevi huzurunuzdayız. Bu vesileyle siz ve silah arkadaşlarınız başta olmak üzere tüm gazilerimizi saygıyla yad ediyor, şehitlerimize Allah\'tan rahmet diliyoruz. Bugün Cumhuriyetimizin 95\'inci yıl dönümünü, dünyanın en prestijli projelerinden olan İstanbul\'daki yeni havalimanımızın açılışını yaparak kutluyoruz. Ekonomimizi hedef alan saldırıların yoğunlaştığı bir dönemde gerçekleştirdiğimiz bu tarihi açılış, Türkiye\'nin gücünün, kararlılığının 95 yılda elde ettiği başarıların bir sembolüdür. Ruhunuz şad olsun\" Resmi törenin ardından ziyarete açılan Anıtkabir vatandaşların akınına uğradı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Cumhurbaşkanı Erdoğan ile devlet erkanının Anıtkabir\'e gelmesi

-Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın mozeleye çelenk bırakması

-Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunması

-Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın açıklaması

-Detay

Özkan ARSLAN-Muhammet BAYRAM-Kaan ULU/ANKARA,(DHA)