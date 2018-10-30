Cumhuriyet Bayramı kutlamasında 20 milyon ilmek ile örülen dev Türk bayrağı asıldı

BURSA, (DHA)- BURSA\'da Yıldırım Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Cumhuriyet Bayramı\'nın 95\'inci yıldönümü kutlamalarına binlerce vatandaş katıldı. Kortej yürüyüşü ile başlayan etkinlikte, alana 20 milyon ilmek ile örülerek Türkiye rekoru kırılan 600 metrekarelik Türk Bayrağı asıldı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 95. kuruluş yıldönümü kutlamaları kapsamında Merkez Yıldırım ilçesinde bir dizi etkinlik düzenlendi. Kutlamalar, Gökdere Meydan’ından Bayrak Alanı’na kadar süren kortej yürüyüşüyle başladı. Ay Yıldızlı bayraklarla süslenen güzergahta düzenlenen yürüyüşe; Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali ve eşi Şükran Edebali, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Zehra Sönmez, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Oktay Yılmaz, Meclis Üyeleri, muhtarlar, Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcilerinin yanı sıra binlerce vatandaş katıldı. Yürüyüşe ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle katılan vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu.

20 MİLYON İLMEK İLE TÜRKİYE REKORU

Kortej yürüyüşü, Ahmet Hamdi Tanpınar Meydanı\'nda son bulurken, yürüyüşe katılanlar buradaki on binler tarafından karşılandı. Törende Yıldırım ilçesinde 1923 gönüllü kadın tarafından 2 ay süren çalışmalar sonucunda 20 milyon ilmek ile örülerek Türkiye rekoru kırılan 600 metrekarelik Türk Bayrağı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çerçevesinde kortej yürüyüşünün ardından kutlamaların gerçekleştiği Bayrak Alanı’nda sergilendi.

\'CUMHURİYET BİZE DÜNÜN MİRASI DEĞİL, YARININ EMANETİDİR\'

Kortej yürüyüşünün ardından Ahmet Hamdi Tanpınar Meydanı\'nda vatandaşları selamlayan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, \"Emperyalizmin yeni bir dünya düzeni kurmak için çıkardığı Birinci Dünya Savaşı sonrasında ülkemizi işgal etme planlarına karşı Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde aziz milletimiz büyük bir bağımsızlık mücadelesi başlattı. Madde ile mananın, hak ile batılın mücadelesi anlamına gelen bu mücadele 29 Ekim 1923’te ‘Cumhuriyet’ ile taçlandırıldı. Türkiye Cumhuriyeti sadece bizim değil tüm mazlum milletlerin, emperyalizme karşı elde ettiği en büyük kazanımdır. İşte bugün burada ilk günkü ruh ve imanla, birlik beraberlik içerisinde Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatacağımıza dair olan inancımızı bir kez daha pekiştirmiş oluyoruz. Cumhuriyet bize dünün mirası değil yarının emanetidir. Malazgirt’ten Çanakkale’ye, Büyük Taarruz’dan Cumhuriyet’e ve 15 Temmuz 2016’daki hain kalkışmaya karşı mücadele eden bu büyük millet, bağrında her zaman bir lider yetiştirmiştir. Biz aldığımız bayrağı bir adım daha ileriye taşıyarak geleceğimizin teminatı olan gençlerimize teslim edeceğiz. Gencinden yaşlısına, engellisinde kadar 1923 kadınımız, 20 milyon ilmek işleyerek uğrunda destanlar yazılan bayrağımızı oluşturdular ve bayram coşkumuzu rekorla taçlandırdılar. Bayrağımızın ilmek ilmek örülmesinde emeği geçenleri kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vatanımızın birlik ve beraberliği için toprağa düşen tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi şükranla anıyor ve Cumhuriyet Bayramı’mızı en içten dileklerimle bir kez daha kutluyorum” diye konuştu.

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