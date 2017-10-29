Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında JAKEM birliklerinin gösterisi ilgiyle izlendi

Sinan KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)- CUMHURİYET\'in 94\'üncü yıldönümü tüm Türkiye ve yurt dışı temsilciliklerinde olduğu gibi Nevşehir’de düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Törenlerde, Jandarma At-Köpek Eğitimi Merkez Komutanlığı’nda (JAKEM) timinin gösterisi büyük ilgi çekti.

Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına bugün saat 09.30’da Valilik’te devam edildi. Vali İlhami Aktaş makamında, protokolün Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kabul etti. Gazi Stadyumu\'ndak kutlama etkinliğinde törenlere katılan ekipler resmi geçit töreni yaptı. Nevşehir Valisi İlhami Aktaş yaptığı konuşmada, tarih boyunca verdikleri mücadele ve kurdukları devletlerle bugünlere gelmeyi sağlayan ataları, başta Cumhuriyet\'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm gazi ve şehitlerimizi rahmet ve minnetle andığını söyledi. Vali Aktaş, şöyle dedi:

\"1923 yılında Cumhuriyet\'in kurulduğu günlerde milletimizde olan idrak ve ruh bugünde aynı canlılıktadır. O günlerde olduğu gibi bugün de maalesef coğrafyamızda etrafımızda ve içimizde düşmanlar boş durmamaktadır. Devletimiz bir yandan ülkemizin birliği ve bütünlüğü için çalışırken diğer yandan da cumhuriyet ilkelerini halkımıza hizmet olarak sunmak için var gücü ile uğraşmaktadır. Başta Suriye’de vatanlarından olan milyonlarca kişi olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki mazlum insanların umudu olan bir milletiz.”

Konuşmasında daha sonra öğrencilere seslenen Vali Aktaş, geçmiş ile bugünün karşılaştırması anlamında bu tür yıldönümlerinin çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Aktaş, şöyle dedi:

\"Sevgili öğrenciler, bu yıl dönümleri geçmiş ile bugünün mukayese edip geleceğe yön vermemizi sağlayan önemli fırsatlardır. Kurtuluş Savaşımızı milletimize oynanan oyunları iyi anlamalısınız. Bunlarla beraber 15 Temmuz gibi dünyanın hiçbir yerinde görülmemiş bir ihanet ile karşı karşıya kaldığımızı biliyorsunuz. Sizler bu ihanet şebekelerini iyi tanıyacak ve hiçbir zaman bunlara fırsat vermeyeceksiniz.”

EĞİTİMLİ KÖPEKLERİN GÖSTERİSİ İLGİYLE İZLENDİ

Törende daha sonra öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler izlendi. Şiirlerin okunup, halk oyunlarının sergilendiği gösterilerde Jandarma Genel Komutanlığı’na bağlı Jandarma At-Köpek Eğitimi Merkez Komutanlığı’nda (JAKEM) iz takip, devriye, mayın ve bomba arama, doğal afette canlı arama ve kurtarma, narkotik ve psikotrop madde arama, keşif ve özel operasyon konularında eğitilen Alman, Hollanda ve Belçika ırkı köpeklerin gösterisi ilgiyle izlendi.

Nevşehir\'in Avanos ilçesinde de Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ilçe meydanında yapılan gösterilerle coşku ile kutlandı.

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