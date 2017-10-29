Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına kağnı arabasıyla geldi 

İbrahim ASLAN/SİNOP, (DHA) - SİNOP\'ta düzenlenen Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına, iki öküzün çektiği kağnı arabasıyla gelen manav Gökhan Caner, katılımcıların ilgi odağı oldu.

Sinop\'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, İskele Meydanı\'nda yapıldı. Tören sonunda düzenlenen geçit töreninde ilgiyi, etkinlik alanına iki öküzün çektiği kağnı arabasıyla gelen ve Sinop\'ta manavlık yapan Caner çekti. Kültürel özelliklerin unutulmaması gerektiğini söyleyen Caner, \"Ben, her sene katıldığım törenlere farklılık katmak için uğraşıyorum. Cumhuriyet, benim için çok ama çok değerli. Türkiye\'nin dört bir yanında halen kağnı kullananlar var. Ben, bu kültürümüzün unutulmamasını istiyorum. Onun için böyle farklı bir etkinlik yapmayı istedim\" dedi. Vali Hasan İpek ve Belediye Başkanı Baki Ergül ile Sinoplular, Gökhan Caner\'i uzun süre alkışladı.



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