Çolakkadı: Elveda diyorum. 'İşte geldik gidiyoruz, şen olasın Halep şehri'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevinden İstanbul Bölge Adliye Başsavcılığı'na atanan Turan Çolakkadı veda mesajı yayınladı. Çolakkadı mesajında, "Adalet personelimizi de bizlerden farklı görmedim, kim işini iyi yapıyorsa onun takdir edilmesi gerektiğini hep vurguladım" ifadesini kullandı.

Çolakkadı'nın "Veda" başlığı taşıyan açıklaması şöyle:

"Üç yıla yakın yürüttüğüm, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevinden ayrılıyorum. Meslek hayatım boyunca adalet duygusu içinde hukukun üstünlüğü prensibine uygun davranmaya gayret ettim. Meslektaşlarımın gayretli çalışmalarını takdir ettim, kendimi de onlardan biri olarak gördüm. Adalet personelimizi de bizlerden farklı görmedim, kim işini iyi yapıyorsa onun takdir edilmesi gerektiğini hep vurguladım. Şimdi görevimi, geçmişte uzun yıllar birlikte çalıştığım, kendisini kardeşim gibi sevdiğim, benden devraldığı görevi üstün bir gayret ve başarıyla yürüteceğine inandığım, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı sayın Hadi Salihoğlu'na devrediyorum. Sizlere de elveda diyorum. 'İşte geldik gidiyoruz, şen olasın Halep şehri'. En içten sevgi ve saygılarımla"