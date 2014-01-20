T24 LogoT24 Logo
Gündem

Çolakkadı: Elveda diyorum. 'İşte geldik gidiyoruz, şen olasın Halep şehri'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevini Hadi Salihoğlu'na devreden Turan Çolakkadı, veda mesajında 'işini iyi yapan kişileri her zaman takdir ettiğini' belirtti

20 Ocak 2014 13:19

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevinden İstanbul Bölge Adliye Başsavcılığı'na atanan Turan Çolakkadı veda mesajı yayınladı. Çolakkadı mesajında, "Adalet personelimizi de bizlerden farklı görmedim, kim işini iyi yapıyorsa onun takdir edilmesi gerektiğini hep vurguladım" ifadesini kullandı.

Çolakkadı'nın "Veda" başlığı taşıyan açıklaması şöyle:

"Üç yıla yakın yürüttüğüm, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevinden ayrılıyorum. Meslek hayatım boyunca adalet duygusu içinde hukukun üstünlüğü prensibine uygun davranmaya gayret ettim. Meslektaşlarımın gayretli çalışmalarını takdir ettim, kendimi de onlardan biri olarak gördüm. Adalet personelimizi de bizlerden farklı görmedim, kim işini iyi yapıyorsa onun takdir edilmesi gerektiğini hep vurguladım. Şimdi görevimi, geçmişte uzun yıllar birlikte çalıştığım, kendisini kardeşim gibi sevdiğim, benden devraldığı görevi üstün bir gayret ve başarıyla yürüteceğine inandığım, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı sayın Hadi Salihoğlu'na devrediyorum. Sizlere de elveda diyorum. 'İşte geldik gidiyoruz, şen olasın Halep şehri'. En içten sevgi ve saygılarımla" 

ETİKETLER

savcıistanbulcumhuriyet başcavcısıadliye başsavcısıvedamesaj

İlgili Haberler

Yargıda 17-25 Aralık operasyonu; savcılara tayin ve inceleme

Çok sayıda hâkim ve savcının yeri değiştirilirken, yolsuzluk iddialarıyla başlatılan soruşturmaların savcıları hakkında inceleme kararı verildi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

10 soruda Libya hakkında her şey; bugüne nasıl gelindi, dünya...

İran, ABD'nin tüm savunma hattını terörist ilan etti...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24