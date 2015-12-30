Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Eşcinselleri öldürün' afişleri için "kovuşturmaya gerek yok" dedi!

Ankara sokaklarına "Lut kavminin çirkin işini yapanı görürseniz faili de mef’ulü de öldürünüz" yazılı afişler asan Genç İslami Müdafaa grubu, gencislamimudafaa.com, kureselanaliz.com internet siteleri ve servis sağlayıcı hakkında yapılan suç duyurusuna “kovuşturmaya gerek yoktur” cevabı geldi.

KaosGL’den Yıldız Tar’ın haberine göre verilen Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen yanıtta, “Afişleri tespit edemeyiz” denilirken, katliam çağrısının İnternet Kanunu’nda ‘suç olmadığı’ yer aldı.

Kaos GL ve Pembe Hayat derneklerinin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Bürosu’na asılan afişler ve internet sağlayıcısı hakkında suç işlemeye tahrik ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama suçlarından cezalandırma istemi reddedildi.

Afişler tespit edilemiyor

Cumhuriyet Başsavcılığı kovuşturmaya gerek olmadığına hükmettiği kararda, internet sitesinin San Fransisco ABD’den yayın yaptığını ve Türkiye’de bir iletişim adresinin bulunmadığını belirtti. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Bilişim Bürosu’nun incelemelerine göre, her iki internet sitesinin de Türkiye’de bir iletişim adresi bulunmuyor. Grubun internet sitesi gencislamimudafaa.com sitesine kureselanaliz.com’dan farklı olarak siteden kaynaklı sebeplerle ulaşılamıyor.

Başsavcılık, sokaklara asılan afişlerin hangi tarihte asıldığını ve MOBESE’lerle tespitinin mümkün olmadığını öne sürdü. Haberlere konu olan ve çok sayıda fotoğraf ile asıldığı konumlar kanıtlanan afişlerin belirlenemeyeceğinin iddia edilmesi dikkat çekti.

Başsavcılık, suça ilişkin ABD ile de yazıştıklarını ve ABD yasalarında sövme ve hakaret suçu olmadığı için konum bilgisi alamadıklarını belirtti.

LGBTİ sitelerine sansür, katliam çağrısına ceza yok

Derneklerin nefret söylemini yaygınlaştıran ve katliam çağrısı yapan iki sitenin de erişime engellenmesi talebi de Başsavcılık tarafından reddedildi. Red gerekçesinde katliam çağrısı yapan afiş ve yayınların 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’da tanımlanan katalog suçlar arasında yer almadığı belirtildi.

LGBTİ içerikli internet siteleri sansüre uğrarken, katliam çağrısının ‘katalog suçlar arasında yer almadığı’ söylenerek kovuşturmaya dahi uğramaması dikkat çekti.

Ne olmuştu?

13. LGBTİ Onur Yürüyüşü’ne katılanlar polis saldırısına uğramış, Bunun üzerine AKP hükümeti, seçim afişinde gururla bahsettiği Onur Yürüyüşü’ne katılanları ‘ahlaksız‘ ilan etmiş, ‘muhafazakâr medya‘ da nefreti körüklemişti.

Kendilerini ‘Genç İslami Müdafaa‘ diye adlandıran bir grup Ankara sokaklarına “Lut kavminin çirkin işini yapanı görürseniz, faili de mef’ulü de öldürünüz!” ifadelerinin yer aldığı afişler asmıştı.

Müslümanların bu konuda sessiz kalmamaları gerektiğini ileri süren grup, katliam çağrısını, internet sayfalarından “İslam’ın bu duruma kesinlikle müsade etmediğini göstermek adına Tirmizi ve Ebu Davud da geçen bu Hadis-i Şerifi “Lut kavminin çirkin işini yapanı görürseniz, faili de mef’ulü de öldürünüz!” halkımız ile paylaştık. Temennimiz İslam’ın bizden istediği tavırı televizyonlarda hakkı haykıramayan hocalar yerine, Kur’an ve Sünnet ışığında öğrenmemizdir” diye savunmuştu.

TİB’in sansür yetkisi ve LGBTİ’ler

Mayıs ayında da beş farklı LGBTİ içerikli internet sitesi erişime engellenmişti. Eşcinsel ve trans mekan tanıtımlarının yer aldığı, çeşitli haber paylaşımlarının yapıldığı www.gaylez.com 9 Nisan’da,www.travestice.com 7 Mayıs’ta, www.travestisitesi.com ve www.turkgaybar.com siteleri 26 Mayıs’ta ve son olarakwww.istanbulgay.com sitesi ise 27 Mayıs’ta Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından kapatılmıştı.

Erkek erkeğe tanışma uygulaması Grindr da erişime engellenen siteler arasında. ‘Müstehcenlik’ gerekçesiyle sitenin engellenmesi Kaos GL tarafından Anayasa Mahkemesi’ne taşınmıştı.

Grindr’a erişimi engelleyen İstanbul Anadolu 14. Sulh Ceza Mahkemesi ise, kararında “www.grindr.com eşcinsel üyelerin bulunduğu arkadaşlık sitesinin kurulduğu anlaşıldığından, 5651 Sayılı Kanunun 8/5-6 maddesinde öngörülen fuhuş ve müstehcenlik içerdiğinden ilgili site hakkında erişimin engellenmesine” ifadelerini kullanmıştı. Ancak sitedeki hangi içeriğin müstehcenlik veya fuhuş niteliği taşıdığı kararda belirtilmediğinden salt eşcinsel üyelerin varlığı fuhuş ve müstehcenlikle ilişkilendirilmişti.

Kaos GL’nin geçtiğimiz günlerde yayınlanan “LGBTİ’lerin İnternet Yoluyla İfade Özgürlüğü” raporu da TİB’in sansür yetkisinin sonuçlarını gözler önüne seriyor. Av. Yasemin Öz’ün hazırladığı rapor, internet mevzuat ve yasalarının ifade özgürlüğüne etkilerini inceliyor. Raporda, mevzuat taramasının yanı sıra erişime engellenen LGBTİ içerikli internet siteleri ve hukuki süreç de yer alıyor.

Araştırma sonuçları, Türkiye’de internet yayınlarının içerikleri ve alan adı tahsisi ile ilgili mevzuatın yalnızca LGBTİ bireylere yönelik değil, genel anlamda ifade özgürlüğü alanında bir tehdit olduğunu ortaya koyuyor. Raporda değerlendirilen örnekler, “müstehcenlik, “kamu düzeni”, “ahlak” gibi içeriği belirsiz kavramlarla geniş bir engelleme yetkisi kullanımına yol açıldığını gösteriyor.