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BBC Türkçe

Cumhuriyet Başsavcılığı: 2005-2013 dönemindeki ALES sınavlarına ilişkin soruşturma yok

BBC Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili, belli sınavlara ilişkin soruşturmaların sürdüğünü ancak ilgili yıllardaki sınavları kapsayan ve 20 bin akademisyenin şüpheli olduğunu tespit eden bir soruşturmanın bulunmadığını söyle

29 Nisan 2018 20:30

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2005 ve 2013 yılları arasında Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sorularının çalındığı ve 20 bin akademisyenin şüpheli olduğu iddialarının doğru olmadığını açıkladı.

Konuyla ilgili olarak BBC Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili, belli sınavlara ilişkin soruşturmaların ayrı ayrı sürdüğünü söyledi.

Ancak aynı yetkili, ilgili yıllardaki ALES sınavlarını kapsayan ve 20 bin akademisyenin şüpheli olduğunu tespit eden bir soruşturmanın bulunmadığını belirtti:

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca farklı yıllara ait ALES, YDS, Komiser Yardımcılığı, KPDS ve benzeri sınavlarla ilgili soruşturmalar yürütülmektedir.

"Ancak 2005-2013 yılları arasındaki tüm ALES sınavlarına ilişkin bir soruşturma ya da 20 bin akademisyenin kopya çektiğine ilişkin herhangi bir tespit bulunmamaktadır."

BBC Türkçe'ye konuşan bir Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) yetkilisi de, konuya ilişkin haberlerin kaynağının kendileri olmadığını, söz konusu iddiaların akademisyenleri zan altında bırakabileceğini söyledi.

Türkiye'de Pazartesi günü yayımlanan ve savcılık kaynaklarına dayandırılan bazı haberlerde, 2005 ile 2013 yılları arasında yapılan ALES ile akademik kadroya 27 bin kişinin yerleştiği ve bunların arasından yaklaşık 20 bin kişinin sınavının şüpheli olduğu iddia edilmişti.

Söz konusu haberlerde tüm ALES sorularının çalındığı, savcılığın 16 sınavı incelemeye aldığı öne sürülmüştü.

Savcılığın soruşturma başlattığı, ÖSYM'nin aralarında yardımcı doçent ve doçentlerin de olduğu akademisyenleri eşdeğer sınavlara alarak geçmiş sınavlardaki başarılarını kanıtlamalarını istediği, "şüpheliler" arasında hiç bilmediği dilden yüksek puan alan akademisyenlerin de olduğu dile getirilen iddialar arasındaydı.

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