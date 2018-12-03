Cumhuriyet, Bartu Soral'ın yazılarına son verdi

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala ile ilgili Cumhuriyet gazetesinin yayın çizgisini eleştiren Bartu Soral, sosyal medya hesabından gazete yönetiminin yazılarına son verdiğini duyurdu.

TIKLAYIN-Cumhuriyet yazarı: Cumhuriyet'in genel yayın tutumu ve kimi yazarların Demirtaş, Kavala, HDP'yi bir arada, sürekli işlemeleri beni düşündürdü...

HDP'nin tutuklu bir önceki Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve tutuklu iş insanı Osman Kavala hakkında iddialar öne sürerek bu iki isim hakkındaki Cumhuriyet gazetesinin yayın politikasını eleştiren Bartu Soral, sosyal medya hesabından Cumhuriyet'teki yazılarına son verildiğini duyurdu.

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Bartu Soral masajında, "Cumhuriyet gazetesi Vakıf Başkanı Alev Coşkun ile yaptığım görüşmede; gazetede yazmamın istenmediğini, yazılara son verildiğini söyledi. Okuyucuları bilgilendirme sorumluluğu ile konuyu paylaşıyorum" dedi.

Cumhuriyet’in yeni yazarlarından Bartu Soral, Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala ile ilgili gazetesinin yayın çizgisini eleştirdiği yazısında "Genel yayın tutumu ve kimi yazarların köşelerinde yargı kararları ile Demirtaş, Kavala, HDP’yi bir arada, sürekli işlemeleri beni düşündürdü..." demişti.