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Cumhuriyet, Ara Güler'den özür diledi: Kamplaşma tuzağına biz de düştük

Cumhuriyet, 'Usta'yı 'Ara' ki bulasın" haberiyle Ara Güler'e tepki göstermişti

22 Aralık 2015 16:22

Cumhuriyet gazetesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını çektiği için birinci sayfasından tepki gösterdiği Ara Güler'den özür diledi.

Ara Güler’in Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın fotoğraflarını çekmesi üzerine, Cumhuriyet 20 Aralık Pazar günü "Usta'yı 'Ara' ki bulasın"  başlıklı metinle tepki göstermişti. 

Bu tepki üzerine Ara Güler, uzun yıllar yakın ilişki içinde gazeteye Akşam gazetesi üzerinden cevap verdi. Güler, dün (21 Aralık 2015) yayımlanan açıklamasında “Cumhuriyet gazetesi benim umurumda bile değil, artık o gazeteye bakmıyorum” dedi. 

Son olarak Cumhuriyet, bugün gazetenin ana sayfasından "Ara Güler'e özür borcu" başlığıyla bir metin yayımladı. Güler’den özür dileyen gazete metinde şu ifadelere yer verdi: 

"Dünyaca ünlü bir fotoğraf sanatçısının ülkenin Cumhurbaşkanının fotoğraflarını çekmek istemesi de, bu çekimin yapılmış olması da gayet anlaşılır ve doğal bir durumdur. Buna karşın her gün şikâyetçi olduğumuz, toplumun giderek kamplaştırılması, en insani ve doğal olayların, tutumların ve çalışmaların bile bu kamplaşma bağlamında değerlendirilmesi tuzağına, zaafına ne yazık ki biz de düştük. Bu nedenle Ara Güler'e açık bir özür borcumuz var. Yaptığımız bu yanlış nedeniyle özür dileriz."

 

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