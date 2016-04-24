T24 LogoT24 Logo
Gündem

Cumhuriyet, alternatif 23 Nisan resepsiyonu düzenledi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ resepsiyona katıldı

24 Nisan 2016 10:28

Cumhuriyet gazetesi, TBMM’nin terörle mücadelede verilen şehitler gerekçesiyle iptal ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resepsiyonuna alternatif bir resepsiyon verdi.

“Cumhuriyet, Cumhuriyet’e sahip çıkıyor” sloganı ile düzenlenen resepsiyona siyaset, yargı, diplomasi, sanat camiası, üniversiteler sivil toplumdan çok sayıda isim katıldı.

Cumhuriyet Gazetesi İmtiyaz Sahibi ve Yayın Kurulu Başkanı Orhan Erinç, Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül, konukları kapıda karşıladı.

Cumhuriyet İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, Yayın Kurulu üyeleri Hikmet Çetinkaya, Hakan Kara ve Güray Öz, yazarlar Çiğdem Toker ve Ahmet Tan, çizer Musa Kart gecede konukları ağırladı.

Can Dündar, davetlilere yaptığı konuşmada, “Tek adam rejimi dayatmasına karşı özgürlükçü parlamenter demokrasiyi ulusal iradeyi, ilk Meclis’in heyecanıyla savunacağız. ‘Siz kutlamıyorsanız, biz varız; siz susarsanız biz konuşacağız’ diyeceğiz” ifadelerini kullandı.

TBMM’nin düzenlemediği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resepsiyonunu Cumhuriyet, Ankara Hilton Oteli’nde düzenledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ resepsiyona katıldı.

Resepsiyona Eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen de katıldı. MHP Genel Başkan adayı Sinan Oğan da katılımcılar arasında yer aldı. HDP Grup Başkanvekili Çağlar Demirel ve milletvekili Dilek Öcalan da katıldı.

Kılıçdaroğlu Can Dündar Erdem Gül davası ile ilgili olarak, “Adaletin yerini bulmasını isteri, doğru haber yaptı diye bir gazetecinin tutuklanması hapse atılması, demokrasimiz açısından büyük bir ayıptır. umarım bu ayıbı bir daha yaşamayız” dedi.

 

ETİKETLER

cumhuriyetresepsiyon23 nisanhaber

İlgili Haberler

Meclis'te 23 Nisan oturumu; Kılıçdaroğlu'ndan hükümete Ensar göndermeli çocuk istismarları tepkisi

"Anayasa Mahkemesi'ne bile tepki gösterenler..."

HDP’den 23 Nisan mesajı: Çocukların tecavüze uğramadığı bir Türkiye'de 23 Nisanlar buruk kutlanmayacaktır

"Bu ülkenin çocukları her gün mağdur ediliyor"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24