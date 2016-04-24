Cumhuriyet, alternatif 23 Nisan resepsiyonu düzenledi

Cumhuriyet gazetesi, TBMM’nin terörle mücadelede verilen şehitler gerekçesiyle iptal ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resepsiyonuna alternatif bir resepsiyon verdi.

“Cumhuriyet, Cumhuriyet’e sahip çıkıyor” sloganı ile düzenlenen resepsiyona siyaset, yargı, diplomasi, sanat camiası, üniversiteler sivil toplumdan çok sayıda isim katıldı.

Cumhuriyet Gazetesi İmtiyaz Sahibi ve Yayın Kurulu Başkanı Orhan Erinç, Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül, konukları kapıda karşıladı.

Cumhuriyet İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, Yayın Kurulu üyeleri Hikmet Çetinkaya, Hakan Kara ve Güray Öz, yazarlar Çiğdem Toker ve Ahmet Tan, çizer Musa Kart gecede konukları ağırladı.

Can Dündar, davetlilere yaptığı konuşmada, “Tek adam rejimi dayatmasına karşı özgürlükçü parlamenter demokrasiyi ulusal iradeyi, ilk Meclis’in heyecanıyla savunacağız. ‘Siz kutlamıyorsanız, biz varız; siz susarsanız biz konuşacağız’ diyeceğiz” ifadelerini kullandı.

TBMM’nin düzenlemediği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resepsiyonunu Cumhuriyet, Ankara Hilton Oteli’nde düzenledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ resepsiyona katıldı.

Resepsiyona Eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen de katıldı. MHP Genel Başkan adayı Sinan Oğan da katılımcılar arasında yer aldı. HDP Grup Başkanvekili Çağlar Demirel ve milletvekili Dilek Öcalan da katıldı.

Kılıçdaroğlu Can Dündar Erdem Gül davası ile ilgili olarak, “Adaletin yerini bulmasını isteri, doğru haber yaptı diye bir gazetecinin tutuklanması hapse atılması, demokrasimiz açısından büyük bir ayıptır. umarım bu ayıbı bir daha yaşamayız” dedi.