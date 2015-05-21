Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, AKP'li Yasin Aktay'ı yalanladı: Suriye’deki hiçbir gruba silah göndermedik

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Washington’da gerçekleştirilen toplantıda AKP milletvekili Yasin Aktay'ın MİT tırları ile ilgili sözlerini yalanlayarak, "Türkiye’nin Suriye’deki hiçbir gruba asla silah göndermediğini” savundu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, düşünce kuruluşu Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı SETA’nın Washington’da düzenlediği yıllık konferansında yaptığı konuşmada, Türkiye’deki basın özgürlüğü problemlerine ilişkin bir soruya yanıt verirken durumdan Türk basınını sorumlu tuttu. Ve “şantaj ve karalama” konularında Türk basının dünyada bir benzeri olmadığını iddia ederek, “Buna tepki gösterdiğimizde basına karşı fazla sert olmakla eleştiriliyoruz” dedi.

Hürriyet Washington Temsilcisi Tolga Tanış'ın haberine göre, Kalın şunları söyledi:

‘Muhaliflerin koruması olacak’

Kalın, Suriye konusunda ABD-Türkiye ilişkilerine yönelik bir soruya cevap verirken de 2011’de kriz başladığından beri Türkiye’nin ABD dahil müttefikleriyle koordinasyon halinde olduğunu belirterek “Ama maalesef Suriye muhalefetine sağlanan destekten geri adım atıldığı dönemler gördük” dedi. Yine de iki hafta önce Suriye muhalefet lideri Halid Hoca’nın Washington’da Amerikan Dışişleri Bakanı John Kerry ile görüşmesinden beri yeni bir momentum oluştuğunu söyledi. Kalın, ayrıca ABD ile Şubat ayında anlaşması imzalanan eğit-donat programının ise “işlediğini” ifade etti ve “Ümit ederim sonuçları yakında göreceğiz” dedi. Kalın, ayrıca ABD ile üç yıldır müzakereleri süren, Suriye’de uçuşa yasak bölge oluşturma tartışmalarıyla ilgili, “ABD ve Türkiye tarafından sicil araştırması yapılan eğitilmiş güçlerin Suriye’ye girdiklerinde bir tür korumaya sahip olacaklarını” söyledi.

‘Başlamaktan kasıt ne’

Hürriyet’e bilgi veren üst düzey bir Pentagon yetkilisi ve bir Amerikan Dışişleri görevlisi ise Türkiye’de eğit&donat programında henüz eğitimin başlamadığını belirtti. Pentagon yetkilisi, “Şu anda Türkiye’deki tesiste (Kırşehir) Suriyeli muhalif yok. Programın başlaması için tesis henüz hazır değil. Program için 400 koalisyon personelinin tesiste bulunması lazım. Şu anda yaklaşık 150 Amerikalı personel var” dedi. Üst düzey Amerikan Dışişleri yetkilisi ise Türkiye’deki eğit&donat programının ne zaman başlayacağı sorusuna “Yazın” diyerek yanıt verdi. Türkiye ile teknik konudaki görüşmelerin halen devam ettiğini belirten Dışişleri yetkilisi, “Ürdün’den sonra ikinci sınıfın Türkiye’de açılmasını bekliyoruz. Programda eğitim başlamadı. Türkiye’nin programın başlamasından kastının ne olduğuna bakmak lazım” diye konuştu.

‘Asla silah göndermedik’

Kalın, Türkiye’nin Özgür Suriye Ordusu’na silah gönderdiği iddialarına ilişkin ise Ak Parti Milletvekili Yasin Aktay’ın geçtiğimiz günlerde Siirt’teki seçmenlere söylediği bu yöndeki sözlerini yalanlayarak şöyle dedi:

“Bir parti yetkilisinin açıklaması olduğunu biliyorum. Ancak ben tekrar tekrar bu konuda devletin resmi görüşünü vurgulamak istiyorum. Suriye’deki kriz başladığından beri Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Dışişleri Bakanımızın da dediği gibi Türkiye Suriye’deki hiçbir gruba asla silah göndermemiştir. Parti yetkilisi o açıklamayı neden ve hangi temelle yaptı, bunu bilemiyorum.”