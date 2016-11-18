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Politika

Cumhurbaşkanlık yemini değişiyor

AKP'nin anayasa değişiklik metninde, Cumhurbaşkanı yeminini içeren 103'üncü maddede yer alan metin kısaltıldı

18 Kasım 2016 14:03

AK Parti’nin MHP’ye sunduğu anayasa pakete göre, Cumhurbaşkanı’nın yemin metni değiştiriliyor.

AKP'nin MHP'ye sunduğu anayasa paketinde Cumhurbaşkanı'nın yemin metninin değiştirileceği belirtildi.

Yeni Şafak gazetesinin haberine göre, AKP'nin anayasa değişiklik metninde, Cumhurbaşkanı yeminini içeren 103'üncü maddede yer alan metin kısaltıldı. Yemin metni "İnsan haklarına, hukukun üstünlüğüne ve demokrasiye bağlı kalacağıma; Devletin bağımsızlığını, ülkenin bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma and içerim” şeklinde düzenlendi.

 

Şu an yürürlükte olan yemin metni şöyle:

 

 'Cumhurbaşkanı sıfatıyla, Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, Anayasaya, hukukun üstünlüğüne, demokrasiye, Atatürk ilke ve inkılâplarına ve lâik Cumhuriyet ilkesine bağlı kalacağıma, milletin huzur ve refahı, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerinden yararlanması ülküsünden ayrılmayacağıma, Türkiye Cumhuriyetinin şan ve şerefini korumak, yüceltmek ve üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma Büyük Türk Milleti ve tarih huzurunda, namusum ve şerefim üzerine and içerim.' 

 

8 madde işlevini yitirecek

 

MHP'ye gönderilen pakette bir değişiklik de Anayasa'nın ikinci bölümünü oluşturan yürütme bölümününde oldu. Anayasa taslağı, Anayasa'nın 104'üncü maddesindeki görev ve yetkileri konusunda da değişiklikler içeriyor. Yeni sistemde 'Başbakanlık' kurumu olmayacağı için bu maddede yer alan “Başbakanı, başbakanın teklifi ile bakanlar kurulunu atama ile ilgili fıkralar mevcut metinden çıkarıldı. Yine mevcut anayasadaki Bakanlar Kurulu görev ve işleyişine ilişkin 8 madde de işlevini yitirecek.

Cumhurbaşkanının 5 yılı tamamlamadan vefat etmesi ya da başka bir nedenle makamın boşalması durumunda nasıl yol izleneceği ise henüz netleştirilmedi. Mevcut yasada Cumhurbaşkanlığı makamının boşalması durumunda 60 gün içinde seçime gidiliyor.

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