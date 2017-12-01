T24 LogoT24 Logo
Politika

Cumhurbaşkanlığı'ndan Pentagon'a: Ulusal güvenliğimize kimin tehdit oluşturduğuna biz karar veririz

"Yeni silah verilmesi de sadece kaos ve istikrarsızlığı derinleştirir"

01 Aralık 2017 17:59

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Pentagon'un YPG'ye verilen silahların geri alınmasına ilişkin yaptığı açıklamaya yanıt verdi. Kalın, "Ulusal güvenliğimize kimin veya neyin tehdit oluşturduğuna başkaları değil, Türkiye Cumhuriyeti karar verir" dedi.

Kalın, yaptığı açıklamada, Suriye'de PYD-YPG'ye "IŞİD ile mücadele" adı altında verilen yaklaşık 4 bin tır silahın ve diğer ekipmanın gecikmeden toplanması gerektiğini belirtti.

"DEAŞ ile mücadele sona erdiğine göre, bu örgütün bunlara ihtiyacı olmaması gerekir." değerlendirmesinde bulunan Kalın, "Ancak Amerika'nın daha önce Irak'ta benzer şekilde dağıtılan silahların izini kaybettiğini biliyoruz. Dolayısıyla bu sözlerin somut adımlarla desteklenmesi gerekiyor." diye konuştu.

"Amerikan yönetiminin, terör örgütleriyle ilişkisini kesmesi gerekiyor"

İbrahim Kalın, bölgeye dağıtılan silahların toplanmamasının, istikrarsızlığı yaygınlaştıracağına ve kalıcı hale getireceğine işaret ederek, şunları kaydetti: 
"Yeni silah verilmesi de sadece kaos ve istikrarsızlığı derinleştirir. Bizim böyle bir senaryoyu kabul etmemiz düşünülemez. Pentagon açıklamasında, 'Türkiye'ye tehdit oluşturmayan ekipmanların toplanmayacağına' dair bir ifade var. Ulusal güvenliğimize kimin veya neyin tehdit oluşturduğuna başkaları değil, Türkiye Cumhuriyeti karar verir. Amerikan yönetiminin, PYD-YPG gibi terör örgütleriyle ilişkisini tamamen kesmesi gerekiyor."

 

ETİKETLER

abdtürkiyecumhurbaşkanlığıibrahim kalınpentagonaçıklamayanıtulusal güvenlikypgsuriyesilahtehdit

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24