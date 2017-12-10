Cumhurbaşkanlığı'ndan Netanyahu'ya tepki

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ahlâk dersi alacak değilim" sözlerine tepki gösterdi. Kalın "İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Türkiye Cumhuriyeti ve Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik açıklamalarını en sert biçimde kınıyoruz" dedi.

İbrahim Kalın, "İlk kıblemiz olan Kudüs'ü, bir oldu bitti ile işgal devletinin başkenti yapacaklarını sananlar, abesle iştigal etmektedirler. İsrailli yetkililer ülkemize ve liderimize saldırmak yerine, Filistin topraklarının işgaline son vermelidir." ifadesini kullandı.

"Uluslararası hukuk kurallarını hiçe sayan, Filistin halkının yüzlerce yıllık vatan topraklarını işgal eden, Birleşmiş Milletler kararlarını sistematik biçimde ihlal eden İsrail'in, öncelikle kendi yaptıklarının hesabını vermesi gerektiğini" vurgulayan Kalın, şunları kaydetti:

"Binlerce masum Filistinliyi katleden, Filistinlilerin topraklarını açık hava hapishanesine dönüştüren bir zihniyetin suçluluk duygusunu bastırmak için ortaya attığı iddia ve suçlamaları ciddiye almak mümkün değildir. İlk kıblemiz olan Kudüs'ü, bir oldu bitti ile işgal devletinin başkenti yapacaklarını sananlar, abesle iştigal etmektedirler. İsrailli yetkililer ülkemize ve liderimize saldırmak yerine Filistin topraklarının işgaline son vermelidir. Türkiye Cumhuriyeti, dünyanın her yerinde olduğu gibi Filistin'de de hakkın, hukukun ve mazlumların yanında olmaya devam edecektir."

Sivas'ta yaptığı konuşmada "İsrail bir terör devletidir" diyen Erdoğan,"Ey Trump, ey Netanyahu, siz bunları yapsanız da biz sizin düştüğünüz bu acze düşmeyeceğiz. Bizden buna seyirci kalmamız bekleniyorsa kimse kusura bakmasın. Biz böyle bir ayıbı sırtımızda taşıyamayız. Biz haklıyız, onun için de güçlüyüz." İfadelerini kullanmıştı.

Netanyahu, Erdoğan'ın sözlerine ilişkin Netanyahu, "Sayın Erdoğan İsrail'e saldırdı. Kendi ülkesinde Kürt köylerini bombalayan, gazetecileri hapse atan, İran'ın uluslararası yaptırımları delmesine yardım eden ve Gazze dahil teröristlerin masum insanları öldürmesine yardım eden bir liderden ahlâk dersi alacak değilim" açıklaması yapmıştı.