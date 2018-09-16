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Cumhurbaşkanlığı'ndan Erdoğan'ın Soçi ziyaretiyle ilgili açıklama

Erdoğan, Putin ile görüşecek

16 Eylül 2018 18:17

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın, 17 Eylül'de Rusya Federasyonu Soçi'ye yapacağı çalışma ziyaretinde, Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin siyaset, ekonomi ve enerji gündeminde yer alan konular ele alınacak, ayrıca Suriye başta olmak üzere bazı bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulacağı bildirildi. 

Cumhurbaşkanlığı'ndan, Erdoğan'nın, 17 Eylül'de Rusya Federasyonu'nun Soçi şehrine günübirlik yapacağı çalışma ziyaretine ilişkin yazılı açıklama yapıldı. 

Buna göre Erdoğan, 17 Eylül'de Rusya Federasyonu'nun Soçi şehrine günübirlik bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek. 

Erdoğan, ziyareti kapsamında Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ikili bir görüşme yapacak. Program çerçevesinde iki ülkenin ilgili bakan ve yetkililerinin katılımıyla bir heyetlerarası görüşmenin yapılması da öngörülüyor. 

Temaslar sırasında Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin siyaset, ekonomi ve enerji gündeminde yer alan konular ele alınacak, ayrıca Suriye başta olmak üzere bazı bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak. 

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