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Politika

Cumhurbaşkanlığından Erdoğan'ın dünkü  kabullerine ilişkin açıklama 

  ANKARA (DHA) - Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bazı basın yayın organlarının bugünkü haberlerinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü kabul ve temaslarıyla ilgili olarak tamamen hayal ürünü iddialara

06 Ekim 2017 14:56

 

ANKARA (DHA) - Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: \"Bazı basın yayın organlarının bugünkü haberlerinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan\'ın dünkü kabul ve temaslarıyla ilgili olarak tamamen hayal ürünü iddialara yer verildiği gözlenmiştir. Cumhurbaşkanımız, Ankara Büyükşehir Belediyesi Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Melih Gökçek\'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi\'nde dün akşam kabul etmiş, ancak Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Edip Uğur ile herhangi bir görüşmesi olmamıştır.\" 


 

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