Cumhurbaşkanlığı'ndan ekonomi brifingi açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ı kabul ettiği görüşmede, güven ve istikrar ortamının korunmasının önemi vurgulandı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:



"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda Başbakan Yardımcısı Sayın Ali Babacan ve Merkez Bankası Başkanı Sayın Erdem Başçı’yı kabul etmiş ve ekonomik gelişmelerle ilgili bilgi almıştır.

Bu çerçevede, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlarından Yiğit Bulut ve Cemil Ertem’in de hazır bulundukları görüşmede, küresel piyasalardaki gelişmeler ve bunların etkileri değerlendirilmiştir.

Türkiye’de ekonominin temellerinin son derece sağlam olduğuna işaret edilen görüşmede, güçlü ve dengeli büyüme hedefleri doğrultusunda uygulanmakta olan politikalar, Sayın Cumhurbaşkanımızın faiz ve üretime yönelik hassasiyetleri üzerinde durulmuştur.

Türkiye’nin 2023 hedefleri doğrultusunda mevcut güven ve istikrar ortamının titizlikle muhafaza edilmesi gerektiğinin altı çizilmiştir.

Tüm ekonomik birimler tarafından, sürecin yakından izlendiği, gerekli tedbirlerin alınmakta olduğu ifade edilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."