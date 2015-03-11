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Ekonomi

Babacan ve Başçı'dan Erdoğan'a 130 sayfalık ekonomi sunumu

Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ekonomi konusunda brifing verdi

11 Mart 2015 22:35

Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yaptıkları 130 sayfalık sunumda, para politikasının gevşetmenin yolunun Türk Lirası'nın değer kaybetmesi olduğu vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı ile yapacağı görüşmenin saat 16.45'te başlaması bekleniyordu. Görüşme saat 18.00'de başladı.

Merakla beklenen görüşme yaklaşık iki saat sürdü. Merkez Bankası Başkanı Başçı saat 20.00 sularında Saray'dan ayrılırkan henüz bir açıklama yapılmadı.

Görüşmenin bitiminden kısa bir süre sonra, Merkez Bankası internet sitesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yapılan 130 sayfalık sunum koyuldu. 

Sunum 5 başlık içeriyor. Bunlar; Kur gelişmeleri, Dış Ticaret Gelişmeleri, Enflasyon ve Faiz, Yatırımın Belirleyicileri ve Temel Ekonomik Göstergeler. 

 

Faizleri düşürmenin yolu

 

130 sayfalık sunumda dikkat çeken bölümler faiz politikasına dair yapılan analizler oldu.

Başçı, 'Piyasa faizlerini düşürmenin yolu' başlığıyla hazırlanan görselde 4 ana maddeye dikkat çekti:

İstikrar ve güven artırıcı adımlar
Mali disiplin (kamu borç yükünün hafifletilmesi)
Fiyat istikrarına odaklı bir para politikası duruşu
Bu yolla enflasyon beklentileri ve enflasyon risk primi düşeceğinden piyasa faizleri kademeli olarak düşebilir.

Türk Lirası'nın değeri konusunda ise Merkez Bankası'nın kullandığı görselde para politikasının gevşeyeceğine -yani faizlerin düşürüleceğine dair- beklentilerin arttığı dönemlerde TL'nin değer kaybettiği ifade ediliyor.

Buna karşılık, faiz artırımı anlamına gelebilen para politikasında sıkılaşma eğiliminin ise TL'ye değer kazandırdığı vurgusu yapılıyor.

TL'de yaşanan değer kaybının enflasyona da olumsuz yansıdığı hatırlatılan sunumda zayıf TL ile birlikte 'İthal mal fiyatları kanalından enflasyonda yükseliş' olduğu ifade ediliyor.

Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı'nın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yaptığı sunumun tam metni

 

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