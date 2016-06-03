Cumhurbaşkanlığı'ndan danışman maaşı öğrenme talebine: Kamuoyunu ilgilendirmez!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’nın Cumhurbaşkanı'nın başdanışmanları ve danışmanlarının maaşlarını öğrenmek amacıyla Bilgi Edinme Yasası kapsamında Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği’ne yaptığı başvuruya, “kamuoyunu ilgilendirmez” yanıtı geldi. Ağbaba, “Başdanışmanlara danışman atıyor. Erdoğan rejimi ülkeyi babasının çiftliği gibi yönetiyor” değerlendirmesinde bulundu.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, Ağbaba, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yurttaşların vergileriyle kendisine “başdanışman kadrosu” kurduğunu, başdanışmanlara da danışman atadığını kaydetti. Daha önce Saray’ın maliyetine ilişkin de “kamuoyunu ilgilendirmez” yanıtı verildiğini anımsatan Ağbaba, “Güreşçisinden basketçisine, CHP’ye küfredeninden biyoteknoloji uzmanına kadar tanıdıklar bizlerin vergileri ile maaş alıp, ülke yönetiminde yönlendirici etkileri oluyorsa bu soruların cevabını bilmek hakkımız” dedi.

Bakan Berat Albayrak: Anlamadıysanız yine anlatayım

TBMM Genel Kurulu’nda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın, muhalefetin, kayıp-kaçak bedellerinin tüketiciye yansıtılmasını da içeren elektrik piyasasıyla ilgili yasa önerisine yönelik eleştirilerine “Dinlerseniz algılayacaksınız, eğer anlamayan varsa bir daha anlatayım” demesi üzerine tartışma yaşandı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Burası babasının çiftliği ya da kayınpederinin kaçak sarayı değildir. Onu burada böyle konuşturmazlar” dedi. Albayrak konuşmasında düzenlemenin yeni olmadığını savunarak “Siz sanki bugün böyle bir şey yapılıyormuş gibi, hakikati çarptırarak bir söylem gerçekleştirmeye çalışırsanız, buna söylenebilecek tek şey; yalan ve iftiradır” dedi. CHP’li Özgür Özel, kimsenin muhalefet partilerinin eleştirilerine “yalan, iftira, gerçek dışı” deme hakkına sahip olmadığını belirterek “Anlayacak mısınız bilmiyorum’ şeklindeki yaklaşımlar bu Meclis çatısına yakışmaz” dedi.