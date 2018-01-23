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Politika

Cumhurbaşkanlığı'ndan AB'ye Afrin tepkisi: Birilerinin “endişe” beyan etmesi...

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Mogherini, Afrin operasyonuna ilişkin "Çok endişeliyiz" açıklaması yapmıştı

23 Ocak 2018 01:15

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin Afrin'e yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na yönelik AB’den gelen "endişeliyiz" açıklamasına tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin operasyonla ilgili “Son derece endişeliyim" açıklamasına, sosyal medya hesabından "Türkiye DEAŞ, PKK, FETÖ dahil terörün her türüne karşı kararlılıkla mücadele etmektedir. PKK/PYD/YPG söz konusu olunca birilerinin “endişe” beyan etmesi ve “savaş karşıtlığı” söylemine sığınması, bir çifte standarttır ve iki yüzlülüktür. Bunlar Türkiye’yi asla yıldırmayacaktır." mesajıyla tepki gösterdi.

Mogherini’nin açıklaması

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini operasyondan endişe duyduğunu belirterek, şunları söylemişti:

"Çok endişeliyiz, birincisi insani nedenler. İnsani yardımların ulaştığından ve sivil halkın operasyondan etkilenmediğinden emin olmalıyız. Alandaki herhangi bir askeri operasyonun IŞİD karşıtı olduğundan da emin olmalıyız. Beni endişeye sevk eden diğer husus ise askeri operasyonlar Cenevre'deki görüşmelerin sürmesini olumsuz etkileyebilir."

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