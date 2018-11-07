Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD'nin, PKK yöneticileri için milyonlarca dolar ödül koymasına ilişkin ilk yorum

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin, PKK'nIn üst düzey 3 yöneticisinin başına milyonlarca dolar değerinde ödül koyması kararını değerlendirdi. Kalın, "YPG ve PYD'yi perdelemek içinse yakında ortaya çıkar. 'PKK'yı PYD ve YPG'den ayırıyoruz' diyerek bizi kandıramazlar." dedi.

ABD'nin PKK'nin üst düzey yöneticileri Murat Karayılan , Cemil Bayik ve Duran Kalkaniçin 12 milyon dolar ödül koymasının ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan bir açıklama geldi.

Kalın açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

YPG’yi PYD’yi PKK’dan ayrı tutuyoruz diyorlar. Bununla bizi kandıramazlar. Bunların organik bağının araçsal bir ilişki olmadığını defalarca anlattık. Çok geç kalınmış bir eylem. Bunu yapsınlar, olumlu karşılarız ama büyük fotoğraf içinde bu YPG angajmanını perdelemek için yapılan birşeyse 3 gün sonra gerçek ortaya çıkacaktır.