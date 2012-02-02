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Politika

Cumhurbaşkanlığından "Zirve" açıklaması ANKARA (A.A)

02 Şubat 2012 18:30

-Cumhurbaşkanlığından "Zirve" açıklaması ANKARA (A.A) - 02.02.2012 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, yeni yıl dolayısıyla yasama, yürütme ve yargı organları başkanları ile toplantısında, yargının daha etkin ve hızlı görev yapabilmesi için yargı organlarının ihtiyaçları, yargı reform paketi ve anayasa değişikliği çalışmaları üzerinde durulduğu bildirildi. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Gül'ün gelenekselleştirdiği toplantı çerçevesinde yasama, yürütme ve yargı organlarının başkanları ile bir araya geldiği ifade edildi. Toplantıya; TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, Adalet Bakanı ve HSYK Başkanı Sadullah Ergin, Yargıtay Başkanı Nazım Kaynak, Danıştay Başkanı Hüseyin Karakullukçu, Sayıştay Başkanı Recai Akyel, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Ahmet Akyalçın, Askeri Yargıtay Başkanı Tuğgeneral Hasan Dengiz, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanı Tuğgeneral Abdullah Arslan, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Mustafa İsen ve Özel Kalem Müdürü Koray Ertaş'ın katıldığı belirtildi.  Açıklamada şöyle denildi: ''Toplantıda yasama, yürütme ve yargı ile ilgili temel konular ele alınmış ve karşılıklı görüşler paylaşılmıştır. Hukuk sistemimizin evrensel normlar ve değerler ışığında geliştirilmesi, demokrasi ve insan hakları alanlarındaki standartlarımızın daha da ileriye taşınmasının önemi vurgulanmıştır. Bu kapsamda, yargının daha etkin ve hızlı görev yapabilmesi için, yargı organlarının ihtiyaçları, yargı reform paketi ve anayasa değişikliği çalışmaları üzerinde durulmuştur. Toplantıda ayrıca, yargı organları başkanları tarafından, kamuoyundaki yargıya yönelik açıklama ve tartışmalarla ilgili hassasiyetler dile getirilmiştir.''

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