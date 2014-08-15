12. Cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan'ın adli yıl açılış törenine 'O varsa ben yokum' dediği Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, 'Cumhurbaşkanlığına geçişi zihninde tamamlayamamış' ifadesini kullandı

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, Erdoğan'ın seçim sürecinde 77 milyonun cumhurbaşkanı olacağına dair söz verdiğini belirterek, "Cumhurbaşkanlığı makamının tarafsız olmasını bekleyen herkesi hayal kırıklığına uğratmıştır" diye konuştu.

Feyzioğlu avukatların yurttaşı temsil eden 'kurucu unsur' olduğunu ifade ederek, "Seçilmiş cumhurbaşkanımızın savunmayı protesto etmesi, Yargıtay üzerinde baskı kurmaya ve 77 milyonu savunan avukatların meslek örgütünü susturmaya çalışmaktır" dedi.

Tayyip Erdoğan'ın "O varsa ben yokum" açıklamasını da değerlendiren Metin Feyzioğlu, "Temennimiz bu geçişi bir an önce tamamlayarak, herkesin cumhurbaşkanı olduğunu kabullenmesidir" ifadesini kullandı.

Erdoğan ve Feyzioğlu arasındaki tartışma

Metin Feyzioğlu ve Erdoğan arasındaki gerginlik Danıştay'ın 146. kuruluş yıldönümü nedeniyle gerçekleştirilen toplantıda su yüzüne çıkmıştı. Feyzioğlu açılışta konuşma yaparken, Başbakan Erdoğan, konuşmanın siyasi olduğu gerekçesiyle, "Edepsizlik, terbiyesizlik yapıyorsun" diyerek, toplantıyı terk etmişti