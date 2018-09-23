T24 LogoT24 Logo
Gündem

Cumhurbaşkanlığı'na Fuat Oktay vekalet edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ve Almanya ziyaretleri dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay vekalet edecek

23 Eylül 2018 12:45

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Almanya Federal Cumhuriyeti'ne ziyaretleri dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı'na Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay vekalet edecek.

Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tezkereye göre, Erdoğan, 23-29 Eylül'de ABD ve Almanya Federal Cumhuriyeti'ne ziyarette bulunacağından bu ülkelerden dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına, Anayasa'nın 106'ncı maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay vekalet edecek.

ETİKETLER

fuat oktaycumhurbaşkanlığıerdoğan
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24