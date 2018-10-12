Cumhurbaşkanlığı'na atanan Orhan Gencebay'dan suç duyurusu

Orhan Gencebay, sosyal medya üzerinden kendisine hakaret eden kişiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Eşi Sevim Emre ve avukatı Berrin Ayata ile birlikte Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na gelen Gencebay, 5 yıldır kendisine sosyal medya aracılığıyla hakaret eden kişilerin bulunduğunu söyledi.

Gencebay’ın avukatı Berrin Ayata yaptığı açıklamada “Sosyal medya üzerinden saldırılar oldu. Orhan Bey üzerinden Cumhurbaşkanlığına kadar hakaretler oldu. 4-5 yıldır bu saldırılar var. Saldırılar artık cumhurbaşkanlığı makamına kadar gidince mecbur kaldık. Çoğu gizli hesaptan yapıyor. Gerekli makamlardan soruşturmalar başladı” ifadelerini kullandı.

Avukatının ardından konuşan Gencebay, “İyi niyetimle buradayım. Kimseye kötülük yapmam mümkün değil. Dilerim o arkadaşlar da daha insan olma konusunda bilgilere sahip olsunlar diyerek Arda Turan ile Berkay arasındaki kavgayı da yorumladı. Gencebay konu hakkında “Tabi ki kimsenin kimseyi kırmasını istemem. Tatsız şeyler olmasın isterim” dedi.