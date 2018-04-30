Cumhurbaşkanlığına adaylık başvuruları yarın başlıyor: Takvim nasıl işleyecek?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açıklanan seçim takvimine göre, ittifak yaparak seçime katılma kararı alan partilerin imzaladığı ittifak protokolünün teslimi için öngörülen süre bugün itibariyle başladı. İttifak protokollerinin teslimi için öngörülen son tarih 6 Mayıs Pazar. Yarından itibaren de cumhurbaşkanı adaylığı için başvurular yapılabilecek.

Yeni düzenlemelere göre, cumhurbaşkanlığına siyasi parti grupları, en son genel seçimde tek başına veya birlikte geçerli oyların en az yüzde 5'ini alan partiler ve imzalı dilekçe sunan en az 100 bin seçmen aday gösterebiliyor.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için süreç 100 bin imza için 9 Mayıs'ta sona eriyor

Seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyen kişilerin 1 ile 2 Mayıs tarihleri arasında YSK'ya başvurmaları gerekiyor. YSK'nın 2 Mayıs günü içinde başvurularda eksikleri incelemesi ve adaylıkları reddedilenlere bildirmesi öngörülüyor. Bunun ardından seçmenler, başvurusu YSK tarafından kabul edilen adayları desteklediklerine dair dilekçeleri sunmaya başlıyor. Seçmenlerin dilekçe vererek, bir kişinin aday olmasını sağlama süresi 9 Mayıs'ta sona eriyor.

TBMM'de grubu olan veya en son genel seçimlerde tek başına ya da birlikte yüzde 5 oy alma kriterini karşılayan siyasi partiler tarafından aday gösterme süresi de yarın başlıyor ve 5 Mayıs Cumartesi günü sona eriyor. Dolayısıyla siyasi partilerin adaylarını bu hafta içinde netleştirmiş olmaları gerekiyor. Kesin aday listesi 13 Mayıs'ta Resmi Gazete'de yayınlanacak.

Şu ana kadar kimi aday göstereceği konusundaki belirsizlik devam eden partilerin başında CHP geliyor. CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, "bu hafta ortalarında" adayın netleşeceğini söyledi.

Saadet Partisi, 100 bin seçmenin imzasıyla yapacağı cumhurbaşkanı adayının adını yarın kamuoyuyla paylaşacaklarını açıkladı. Şu ana kadar aday olacağını açıklayan ya da adaylığına karar verilen üç isim bulunuyor:

Recep Tayyip Erdoğan: Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) kurduğu Cumhur İttifakı'nın ortak adayı. Adalet ve Kalkınma Partisi grubu tarafından Erdoğan'ın aday gösterilmesi için 3 Mayıs'taki toplantıda karar alınması ve 4 Mayıs Cuma günü de resmen aday gösterilmesi bekleniyor.

Meral Akşener: Cumhurbaşkanı adaylığını en erken açıklayan isimlerden birisi. Akşener'in kim tarafından aday gösterileceği henüz netleşmedi. Akşener, CHP'den geçen 15 milletvekili ile TBMM'de grup kuran İYİ Parti grubunun kendisini aday göstermesini istemediğini ve adaylığını 100 bin imzayla yapmak istediğini açıklamıştı. Bu durumda Akşener'in Çarşamba günü TSİ 17.00'ye kadar YSK'ya başvurması ve gerekli imzaların da 9 Mayıs'a kadar toplanması gerekiyor.

Selahattin Demirtaş: HDP'nin adayı olması bekleniyor. HDP Parti Meclisi'nin kabul etmesi halinde Kasım 2016'dan bu yana Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan Demirtaş'ı aday gösterme kararı aldığı ve Demirtaş'ın da adaylığı kabul ettiği bildirilmişti. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan adaylarını Cuma günü açıklayacaklarını söyledi.