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Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıklayan Öztürk Yılmaz'dan yeni açıklama: İnancım sonsuz

"Korktular ve planları bozuldu"

23 Nisan 2018 18:43

24 Haziran'da yapılacak olan seçimlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmaması durumunda, cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, kendisine yapılan eleştirilere yönelik olarak  "Açıklamamın ardından panikleyerek beni fütursuzca ve ciddiyetsiz bir şekilde eleştiren marjinal çevrelerin bu kararım üzerinde hiç bir kıymeti harbiyesi yok. Eleştirilerden anlayın. Korktular ve planları bozuldu" değerlendirmesinde bulundu.

TIKLAYIN-CHP'li Öztürk Yılmaz cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, adaylığını açıklamasının ardından kendisine yapılan eleştire ve adaylığı konusunda kişisel Twitter hesabında açıklama yaptı.

Yılmaz'ın açıklamaları şöyle: 

Cumhurbaşkanı Aday Adaylığımı açıklamamın ardından panikleyerek beni fütursuzca ve ciddiyetsiz bir şekilde eleştiren marjinal çevrelerin bu kararım üzerinde hiç bir kıymeti harbiyesi yok.

Zira bu insanları tanıyorum ve ne sinsi planlar peşinde olduklarını çok iyi biliyorum. Eleştirilerden anlayın. Korktular ve planları bozuldu.

Bu parti de bu ülke de bizim. Erdoğan’ın bütün planlarını akıl, sabır ve bir stratejiyle boşa çıkarıp seçimi alacağıma inancım sonsuz. Bu defa bizim adayımızla bunu başarmak zorundayız. Yeter ki Sayın Genel Başkanımız ve partimiz bana bu şerefli görevi tevdi etsin."

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