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Politika

Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıklayan Bekleviç: 8 yıldır seçim ekonomisi yaşıyoruz

"Türkiye'de istikrarlı tek şey seçim yapmak haline gelmiştir"

08 Ekim 2017 22:16

16 Nisan referandumu döneminde Hayır Partisi'ni kuran ve 2019 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağnı açıklayan Tuna Bekleviç, hükümeti seçim tarihleri üzerinden eleştirdi.  Bekleviç “Türkiye'de istikrarlı tek şey seçim yapmak haline gelmiştir” dedi.  Türkiye’de son 3 yılda 5 seçim, son 8 yılda 8 seçim yaşandığına ve önümüzdeki iki yılda da en az 3 seçim daha olduğuna dikkat çeken Bekleviç, “2009 ile 2019 arasında en az 11 seçim yaşamış olacağız. Bu da her yıl bir seçim demek. Dünyada seçim yapmak konusunda rekor Ak Parti hükümetinde olmuştur" dedi.

Türkiye’nin 8 yılda 8 seçime ilişkin karnesi şöyle.

1) 2009 Yerel Seçimler

2) 2010 Referandum

3) 2011 Milletvekilliği Genel Seçimleri

4) 2014 Yerel Seçimler

5) 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri (10 Ağustos)

6) 2015 Milletvekilliği Genel Seçimleri (7 Haziran)

7) 2015 Milletvekilliği Genel Seçimleri (1 Kasım)

8) 2017 Referandum

9) 2019 Yerel Seçimler

10) 2019 Milletvekilliği Genel Seçimleri

11) 2019 Cumhurbaşkanlığı Seçimi

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