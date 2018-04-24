Cumhurbaşkanlığı'na aday olmak istemişti; Muharrem İnce'nin hangi lafı Kılıçdaroğlu'nu güldürdü?

Türkiye, 24 Haziran’da yapılacak erken seçimlere doğru hızla yol alırken Cumhurbaşkanı adayını yarın toplanacak Parti Meclisi’nde (PM) belirlemesi beklenen CHP’de Genel Merkez’in yaptırdığı anketlerden ilk sıralarda çıktıkları belirtilen Yalova Milletvekili Muharrem İnce ile Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’in PM toplantısında değerlendirileceği öğrenildi. Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı adaylarından daha önce adı öne çıkan İstanbul Milletvekili İlhan Kesici'nin de toplantı gündemine geleceği ifade edildi.

İnce: Düşük profilli cumhurbaşkanı adayı partiye oy kaybettirir

Muharrem İnce’nin, AKP’nin birinci turda kazanma hesabı yaptığına dikkat çektiği Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda, Genel Başkan Kılıçdaroğlu’na düşük profil adayı uyarısı yaptığı öğrenildi. Alınan bilgiye göre İnce’nin, “Düşük profilli bir adayla gidilirse partinin yüksek oy alması mümkün olmayacaktır aksine oy azalması olabilir “ dediği ayrıca her partinin ilk turda kendi adayını göstermesine ilişkin yapılan değerlendirmelerine karşı çıktığı belirtildi. Görüşmede İnce’nin ikinci tura oynamanın yanlış olacağına dikkat çektiği ve AKP’nin birinci turda bitirmek isteyeceğini vurguladığı belirtildi.

CHP’nin birinci turda geniş bir ittifakın adayı olarak gitmemesi halinde SP gibi çok sayıda partinin milletvekili çıkaramayacaklarına dikkat çektiği ve “Oysa tek bir adayla birinci tura gidilirse, baraj engeli olmayacağı için bu partiler barajı geçmek fırsatı elde ederler. Gelin bunu halka anlatalım tek bir adayla çıkalım” dediği öğrenildi.

İnce’nin o lafı genel başkanı güldürdü

Cumhurbaşkanı adayının yaratacağı rüzgar üzerinden oy alınacağını ifade eden İnce’nin “Cumhurbaşkanı adayı rüzgar yaratmazsa parti oy kaybına uğrar. Düşük profilli aday doğru değil” dedikten sonra adaylık talebini dile getirerek, “Kazanamazsam zaten milletvekili de olamam. Benden kurtulmuş olursun. Eve gidip oturacağım” sözleriyle, genel başkanı epeyce güldürdüğü öğrenildi.

CHP Genel Başkanı salı günü partisinin grup toplantısına katıldıktan sonra parti genel merkezinde PM üyeleriyle bir araya gelecek. CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, salı günü olağanüstü toplanacak PM'nin tek gündem maddesinin seçim olduğunu söylemişti