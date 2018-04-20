Cumhurbaşkanlığı'na aday olacak mı; Aziz Kocaoğlu'ndan açıklama

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Aziz Kocaoğlu, bir televizyon programında, cumhurbaşkanlığı adaylığı için isminin geçmesine ilişkin "Cumhurbaşkanlığı'na aday değilim" dedi.



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kocaoğlu, dün akşam bir televizyon programında, gazeteci Gürkan Hacır tarafından dile getirilen "Başkan Kocaoğlu, 'Cumhurbaşkanlığı makamı bir şereftir. Böyle bir şerefe partim uygun görürse onur duyarım, kabul ederim' dedi" sözlerinin düzeltilmeye muhtaç olduğunu belirtti. Başkan Kocaoğlu, "Gürkan Bey ile yaptığımız telefon görüşmesinde, Cumhurbaşkanlığı gibi şerefli bir makam için adımın geçmesinin büyük bir onur olduğunu söyledim. Bu doğrudur; ancak konuşmamızda 'Partim uygun görürse kabul ederim' gibi bir ifadem olmadı. Aksine yerel bir yönetici olduğumu söyleyip, görev sürem boyunca İzmirlilere verdiğim sözleri yerine getirmek istediğimi anlattım. Cumhurbaşkanlığı'na aday değilim. Bu önemli detayın kamuoyu tarafından bilinmesinde yarar görüyorum" diye konuştu.

