Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Toptan: Maalesef demokrasiyi tam anlamıyla içselleştirmiş değiliz

Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Köksal Toptan, "Maalesef demokrasiyi tam anlamıyla içselleştirmiş değiliz. Demokrasi yaşam biçimi olarak kabullenilemedi" dedi.

Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat'a konuşan Toptan darbe tartışmalarına ilişkin, "Türkiye'de maalesef demokrasiyi tam anlamıyla içselleştirmiş değiliz. Demokrasi yaşam biçimi olarak kabullenilemedi. Çok kişi demokrasiyi kişisel çıkarlarına göre değerlendirdi. Yine çok kişi karşısına çıkan olaya göre demokrasi yorumu yaptı." diye konuştu.

Erken seçimi hiçbir partinin istemeyeceğini belirten Toptan, "Zira kimseye yararı olmaz." görüşünü savundu.

Yazının devamı için tıklayın