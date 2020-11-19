Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Çiçek: Reform kelimesi çok aşındı, kimse bir şey beklemesin

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Cemil Çiçek'in reform tartışmalarına ilişkin olarak, "Reform kelimesi çok aşındı, kimse bir şey beklemesin" yorumunu yaptığını aktardı.

Çiçek, “Biz 459 yıldan beri yargının düzeltilmesini konuşuyoruz. Sadrazam Lutfi Paşa’nın Âsafnâmesinden, Göriceli Mustafa’nın Koçibey Risalesinden beri. Bir toplum 500 yıl adaleti arar mı?” dedi.

Taşgetiren Çiçek’in kendisine, “Kanunda ne eksik?” sorusunu sorduğunu ve “Bize topyekün bir tevbe-i nasûh lazım. Reform kelimesi çok aşındı, kimse bir şey beklemesin” dediğini belirtti.

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