Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplandı; Erdoğan: Batı'nın ırkçı yüzü kendini belli etmeye başladı

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) toplantısı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantının ardından yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Batı'nın ırkçı yüzünü belli ettiğini vurguladığı belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) toplantısında, Batı toplumlarında yükselişe geçen yabancı ve İslam düşmanlığının ele alındığını açıkladı.

"İslam düşmanlığı konusu ele alındı"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen YİK toplantısı sonrası yazılı açıklama yaptı. Altun, Kurul üyelerinin, Batı toplumlarında yükselişe geçen yabancı ve İslam düşmanlığı konusunu ele aldığını belirterek, "İslam dünyasının içinde bulunduğu durum üzerine değerlendirmelerde bulunmuşlardır. Sayın Cumhurbaşkanımız, toplantıda, batının uzunca bir süre arkasına saklandığı demokrasi, özgürlük, insan hakları makyajı döküldükçe, ırkçı, ayrımcı, barbar ve vandal yüzün kendini belli etmeye başladığını ifade etmiştir" ifadelerini kullandı.

Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, dünyanın her yerinde yaşanan baskı ve zulümlerin en vahim sahnelerinin İslam coğrafyasında olduğunu kaydettiğini bildirerek, şunları dile getirdi:

"Myanmar'dan Doğu Türkistan'a, Balkanlar ve Kafkaslar'dan Filistin'e kadar farklı coğrafyalarda da Müslümanlara yönelik katliam, zulüm, baskı, işgal ve fanatizm uygulamalarının görüldüğüne işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, en vahim ve iç acıtıcı sahnelere de İslam coğrafyasında şahitlik edildiğini dile getirmiştir. Kurul üyeleri, İslam dünyasının iç çekişmelerinden kurtarılıp birlik ve beraberliğinin güçlendirilmesi ve dinin özünden neşet etmeyen arkası karanlık yapılarla mücadele hususları üzerine fikir teatisinde bulunmuşlardır."