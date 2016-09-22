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Politika

Cumhurbaşkanlığı: YPG varsa Rakka operasyonunda yokuz

“Rakka başta olmak üzere Suriye kentlerinin IŞİD’den temizlenmesi fikrine destek veriyoruz; ama daha önce söylediğimiz gibi bu konuda prensip ve şartlarımız var.”

22 Eylül 2016 17:41

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Suriye'deki son durumla ilgili açıklama yaptı.

Yeni Şafak'ın haberine göre, BM Genel Kurulu toplantılarına katılmak üzere gittiği New York'ta TRT Haber'in sorularını yanıtlayan Kalın'a Çin'deki G20 zirvesi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Barack Obama'nın ele aldığı ve Rakka'ya ortak bir operasyon düzenlenmesi konusunda gelinen durum soruldu. Yeni Şafak'da yeralan haber şöyle:
 

'İlkelerimiz bellidir'

"Şu anda bununla ilgili müzakereler devam ediyor, netleşmiş bir şey söz konusu değil" diyen Kalın, "Ama aynı Münbiç operasyonunda ve Cerablus'ta olduğu gibi bizim o konudaki ilkesel yaklaşımımız bellidir: İçinde PYD/YPG'nin olduğu bir operasyonda yer almamız söz konusu değil. Biz prensipte Rakka'nın ve diğer Suriye şehirlerinin DAEŞ'ten temizlenmesini destekliyoruz ama dediğim gibi bu konuda bizim ilkelerimiz ve şartlarımız bellidir" dedi.

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