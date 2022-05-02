T24 LogoT24 Logo
Gündem

Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Çiçek: Herkes, her şeyi en iyi kendisinin bildiği iddiasında, yine, kimse kimseyi dinlemiyor

"Biz de, Amazon yerlilerine döndük"

02 Mayıs 2022 10:29

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek, "aMaHerkes, her şeyi en iyi kendisinin bildiği iddiasında, yine, kimse kimseyi dinlemiyor" dedi.

Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat, bugünkü köşesinde Çiçek'in sözlerini aktardı. Donat, "Bir zamanlar... Fransız antropolog, Amazon yerlilerinin yaşantılarını incelemek istemiş... Aralarına girmiş. Erkekler, bütün gün dağda, ormanda, av peşinde.  Akşam olunca... Büyük bir ateş yakılıyor... Ateşin çevresinde herkes konuşuyor.  Ve her konuşan kendini övüyor. 'En büyük avcı benim... Aslan da avlarım, kaplan da, geyik de.' Ama kimse kimseyi dinlemiyor... Herkes kendini anlatıp, duruyor.  Biz de, Amazon yerlilerine döndük... Siyasetçiler konuşuyorlar... Hepsi, birinci parti olduğu iddiasında... Ama birbirlerini dinleyen yok. Akşamları televizyonu aç... Tartışma programları... Herkes, her şeyi en iyi kendisinin bildiği iddiasında... Yine, kimse kimseyi dinlemiyor." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare KuruluCemil ÇiçekAmazon yerlilerisiyasetçi
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24