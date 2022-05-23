Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Çiçek: Bugünkü gençliğin gönlünü kazanmak, tercihini almak için çok farklı, çok ince çalışmalar yapmak gerekiyor

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek, "Bugünkü gençliğin gönlünü kazanmak, tercihini almak için çok farklı, çok ince çalışmalar yapmak gerekiyor" değerlendirmesini yaptı.

Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat'a konuşan Çiçek, "Bizim dönemimizde parti fikri daha fazla öne çıkıyordu. Partiler açısından siyasete bakıyorduk. Bugünkü gençlik olaylara siyasi partiler açısından bakmıyor. Siyasete karşı bir ilgisizlik var... Hatta umursamazlığı var... Siyasete epey mesafeli. Ya da mevcut siyasi yapıları, kendisi açısından kabul edilebilir olarak değerlendirmiyor. Dolayısıyla parti aidiyeti bugünkü gençlerde daha az." düşüncesini dile getirdi.

Çiçek şu ifadeleri kullandı:

"Sonuç olarak... Gençler, Türkiye'deki siyaseti belirleyecek nüfus ağırlığında... Önümüzdeki dönemde yapılacak seçimde, yüzde 50+1'in de getirdiği durumlar sebebiyle, siyasette belirleyici olacak unsurların başında gençlik geliyor. Burada söylemek istediğim şu: Dünün bilgisiyle, bugünün gençliğini ben anlayamıyorum. Benim bilgim, yaşadığım tecrübe gençliği anlamaya yetmiyor. O zaman, daha özel çabalara, daha özel gayrete, daha özel programlara ihtiyaç var. Bugünkü gençliğin gönlünü kazanmak, tercihini almak için çok farklı, çok ince çalışmalar yapmak gerekiyor. Bu yönde çalışmaların yapıldığı söyleniyor ama topluma yansıyan fazla bir çalışmayı da görmedim."