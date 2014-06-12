Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık'ta IŞİD zirvesi

IŞİD’in Türkiye’nin Musul Başkonsolosluğu’nu işgal etmesinin ardından Başkentte olağanüstü iki zirve yapıldı.İlk toplantı Başbakan Tayyip Erdoğan başkanlığında Başbakanlık Resmi Konut’ta ikinci zirve ise Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Başkanlığı’nda Çankaya Köşkü’nde gerçekleşti.

İki saat süren Başbakanlıktaki toplantıya Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Dışişleri Bakan Yardımcısı Naci Koru, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Genelkurmay Harekât Başkanı Korgeneral Erdal Öztürk katıldı.

Bu toplantının ardından saat 19.00’da Köşk’te değerlendirme toplantısı yapılacağı duyuruldu.

Toplantıya Genelkurmay Başkanı Necdet Özel, Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Dışişleri Bakan Yardımcısı Naci Koru, MİT Müsteşarı Hakan Fidan katıldı. Saat 19.30’da başlayan bu toplantıya Başbakan Erdoğan ise yarım saat gecikme ile geldi. Başbakan Köşk’e girmeden kısa süre önce ABD Başkan Yardımcı Joe Biden ile telefonda görüştü. Çankaya’daki zirve 2 saat 10 dakika sürdü. Zirvenin ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.