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Cumhurbaşkanlığı: Türkiye'nin güvenliği pazarlık meselesi değildir

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Türkiye’nin güvenliği pazarlık meselesi değildir

08 Ocak 2019 20:37

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, \"Türkiye’nin güvenliği pazarlık meselesi değildir. Suriye Kürtlerini terör örgütüyle bir tutmak, hem Kürt halkına hem de bizim zekamıza hakaret etmek demektir\" dedi.

Altun, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton\'un, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile yaptığı görüşmeye ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Bolton\'un Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Türk mevkidaşı İbrahim Kalın ile bir araya geldiğini hatırlatan Altun, İngilizce yaptığı açıklamada şöyle dedi:

\"Kendisinin ziyareti sırasında dünyaca ünlü Türk misafirperverliğini tecrübe etme imkanı bulduğunu umuyorum. Türkiye’nin güvenliği pazarlık meselesi değildir. Bizim terörle mücadelemizin \'nasıl\'ı değil, sadece \'ne zaman\'ı olur. Suriye Kürtlerini terör örgütüyle bir tutmak, hem Kürt halkına hem de bizim zekamıza hakaret etmek demektir.\" 


ANKARA, (DHA)

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