Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda rota açıklandı

Sezon başında World Tour takvimine yükseltilerek bisiklet sporunun en prestijli organizasyonları arasına giren Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 2017 rotası açıklandı.

10-15 Ekim 2017 tarihlerinde düzenlenecek olan TUR'da peloton 6 etaplık serüvende 1.023 km yol katedecek. Alanya-Kemer arasındaki ilk etabın ardından Kumluca-Fethiye'ye taşınacak 53. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda üçüncü etap heyecanı Fethiye-Marmaris arasında yaşanacak. 13 Ekim'de Marmaris-Selçuk arasında koşulacak 4. etap ise klasikleşen Meryem Ana tırmanışıyla son bulacak ve genel klasman liderliği açısından büyük önem taşıyacak.

Selçuk-İzmir arasındaki 5. etaptan sonra İstanbul'a taşınacak TUR, 15 Ekim'deki 6. etapla son bulacak.

Eurosport'ta yer alan habere göre, World Tour takviminde 2017 sezonunun sondan ikinci yarışı olma özelliğini taşıyan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu geçtiğimiz yıl Caja Rural takımının Portekizli bisikletçisi Jose Gonçalves kazanmış ve turkuaz mayoyu sırtına geçirmişti.

2017 ETAPLARI

10.10: Alanya-Kemer

11.10: Kumluca-Fethiye

12.10: Fethiye-Marmaris

13.10: Marmaris-Selçuk

14.10: Selçuk-İzmir

15.10: İstanbul