Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun 6. etabını Caleb Ewan kazandı

57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye) altıncı etabını Belçika'nın Lotto Soudal takımından Avustralyalı Caleb Ewan kazandı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Tour of Türkiye'nin altıncı gününde 204,6 kilometrelik Edremit-Eceabat etabı geçildi. Etaba, 25 takımdan 157 bisikletçi katıldı.

Balıkesir'in termal su ve dağ turizmi seçenekleri sunan Edremit ilçesine bağlı Akçay Mahallesi'ndeki Sarıkız Heykeli önünden startı verilen etapta bisikletçiler, Altınoluk'tan geçerek Çanakkale il sınırına girdi. Ayvacık ve Ezine ilçelerini geride bırakan sporcular, 149. kilometrede 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçerek kıta değiştirdi.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ve Mehmetçik'e Saygı Anıtı'ndan ilerleyen bisikletçiler, 57. kez düzenlenen turun 6. etabı 57. Piyade Alayı Şehitliği'nde tamamladı.

Son metrelerinde yokuş çıkılan etabın bitişi yine sprinterlerin mücadelesine sahne oldu. Son anlarda iyi yer turan Belçika'nın Caleb Ewan 4 saat 54 dakikalık derecesiyle ilk sırada yer aldı. Ewan, bu galibiyetiyle Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda bu yılki 2, genelde de dördüncü etap zaferine imza attı.

Belçika'nın Alpecin-Fenix takımından Belçikalı Jasper Philipsen ikinci, Almanya'nın Bora-Hansgrohe takımından Hollandalı Danny van Poppel üçüncü oldu.

Yarış sonrasında dereceye giren sporculara ödüllerini Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mücahit Küçükyılmaz, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ile Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu verdi.

Mayolar

Zorlu bir tırmanışa sahne olan dördüncü günkü İzmir-Manisa etabını ilk sırada tamamlayan İtalya'nın Drone Hopper-Androni Giocattoli takımından Arjantinli Eduardo Sepulveda, genel klasman liderliğini sürdürdü.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden milli bisikletçi Mustafa Sayar, genel klasmanda Sepulveda'nın 1 dakika 10 saniye gerisinde 9. sırada yer buldu.

Belçikalı Jasper Philipsen de sprint liderinin giydiği yeşil mayoyu kaptırmadı.

ABD'nin Wildlife Generation Pro takımından Noah Granigan, en iyi tırmanışçının giydiği kırmızı mayoyu Sepulveda'danın elinden aldı. Granigan, son 2 etapta Sepulveda'nın olan kırmızı mayoyu vekaleten giymişti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden Batuhan Özgür, Türkiye güzellikleri mayosunu (Beyaz) takım arkadaşı Vitaliy Buts'tan devraldı.

1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçildi

57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda tarihi bir etap gerçekleştirildi.

"Tarihe, doğaya saygı" sloganıyla düzenlenen turun 6. etabında 204,6 kilometrelik Edremit-Eceabat etabında bisikletçiler, yeni açılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nü geçti.

Dünyanın ilk ve tek kıtalararası etaplı bisiklet yarışı olan Tour of Türkiye'de Asya ile Avrupa arası ilk kez Çanakkale Boğazı üzerindeki köprüden bisikletle geçildi.

Avustralyalılar damga vuruyor

57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda geride kalan 6. günde 4. kez bir Avustralyalı etap kazandı.

Turda ilk günkü Bodrum-Kuşadası ile bugünkü Edremit-Eceabat etaplarını Caleb Ewan kazanırken, ikinci günkü Selçuk (Efes)-Alaçatı etabını Avustralyalı Alexander Groves ilk sırada bitirdi. Turda 5. günündeki Manisa-Ayvalık etabını da bir başka Avustralyalı Sam Welsford ilk sırda geçti.

Avustralyalılar, aldıkları 4 etap zaferiyle 57. kez düzenlenen Tour of Türkiye'de başarılı bir grafik çizdi.

Caleb Ewan, istediğini aldı

Avustralyalı sporcu Ewan, ülkesi için öneme sahip Gelibolu'daki etabı kazanma hedefini gerçekleştirdi.

Yarışta ilk gün etap zaferinin ardından Çanakkale Savaşları'nın geçtiği Gelibolu'nun kendisi ve tüm Avustralyalılar için ayrı bir önemi olduğunu belirten 27 yaşındaki bisikletçi, "O etabı kazanabilmek için elimden geleni yapacağım." demişti.

Edremit-Eceabat etabında büyük bir mücadele gösteren Caleb Ewan, finişi ilk sırada geçti.