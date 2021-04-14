Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 4. etabında Cavendish yine zirvede

56'ncı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Alanya - Kemer etabını Quick Step takımından Mark Cavendish 4.9.38'lik derecesiyle kazandı. İngiliz sprinter bu etapla Türkiye'deki 10'uncu zaferini elde etti.

56'ncı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun dördüncü etabı olan 184.4 kilometrelik Alanya - Kemer etabında 169 sporcu saat 10.38'de Alanya'nın tarihi simgesi olan Kızılkule'den start aldı. Zorlu etapta geçen TUR'un finişi ise Kemer'de verildi. İngiliz sprinter Mark Mark Cavendish, 4.9.38'lik derecesi ile birincili elde ederken, ikinci Belçikalı Casper Pihilipsen, üçüncü ise Polonyalı Stanislaw Aniokoweski oldu.

Finişteki kazada 4 sporcu yaralandı

Yarışın son 150 metresinde sporcular çarpıştı. Kazaya karışan bisikletlerdeki sporcular yola savruldu. Kazada Alexander Kreiger, Noah Granigan, Manuel Beletti, Hejiri Oda yaralandı. 4 sporcu ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kemer Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayı sıyrıklarla atlatan sporculara takım arkadaşları yardım ederken bazı yarışçılar da bisikletlerini sırtlarında taşıdı.

Sprint ve tırmanma primini Rosli aldı

106.7'nci kilometrede Salcano sponsorluğundaki Sprint Primi'ni Team Sapuro Cycling'den Nur Aiman Muhammad Rosli aldı. İkinciliği Wild Generation Kent Ross, üçüncülüğü de Minsk Cycling takımından Stanislau Bazhkou elde etti.

Etabın 156.7'nci kilometresinde Turkish Airlines sponsorluğunda gerçekleşen Tırmanış Primi'ni Team Sapuro Cycling'ten Nur Aiman Nur Muhammad Rosli aldı. Böylece Rosli etabın toplamda en çok para ödülü kazanan (300 Euro) sporcusu oldu. İkinciliği, Minsk Cycling takımından Stanislau Bazhkou, üçüncülüğü de Wildlife Generation takımından Kent Ross elde etti.

"Üçüncü zafer, muhteşem"

Arka arkaya üçüncü etap birinciliğine imza atan Cavendish, "Kazanmak çok güzel, arka arkaya 3 etap kazanmak muhteşem" diyerek sevincini anlatırken, Alpecin takımından Jasper Philipsen'in en büyük rakibi olduğunu hatırlattı ve "Buradaki sprintlerde en büyük rakibim. Bir hafta önce sprinterlerin dünya şampiyonası olan Scheldeprijs yarışını kazandı. Özellikle güçlü bir Pheniks takımı ile beni burada zorlayacak kişinin o olduğunu biliyordum. Gerçekten de öyle oldu, güzel atak yaptı. Onun tekerleğine girmeye çalıştım, fakat İtalyan BB Hotels takımından Luca Mazzato oradaydı. O da iyi yer tuttu kendine. Fakat o gerçekten kuvvetli değil, kaybedeceğini biliyordum. Önde kaldı ama tamamlayamayacağını biliyordum. Bu yüzden ben biraz daha sabrettim ve elimden geldiğince Philipsen'e yakın olmaya çalıştım. Kafa rüzgarına karşı çok uzun bir sprint oldu" dedi.