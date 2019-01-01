Cumhurbaşkanlığı, stajyer arıyor

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nden Ankara’daki üniversitelere gönderilen yazıda, endüstri mühendisliğinden iletişime, psikolojiden web tasarıma kadar pek çok bölümden, iyi derecede en az bir yabancı dil bilen “yarı zamanlı eleman ihtiyacı bulunduğu” belirtildi.

Sinan Tartanoğlu’nun Cumhuriyet’te yer alan haberine göre, Cumhurbaşkanlığı’ndan gönderilen yazıda, özgeçmişlerin 4 Ocak’a kadar İnsan Kaynakları Ofisi’ne gönderilmesi istendi. Başkanlık sistemi ile birlikte Cumhurbaşkanlığı teşkilat yapısında köklü değişiklikler yapıldı. Bu kapsamda doğrudan Cumhurbaşkanlığı’na bağlı olarak 4 ofis, 9 politika kurulu oluşturuldu. İnsan Kaynakları Ofisi; Türkiye’nin insan kaynakları envanterini çıkarmak, ihtiyaç duyulan alanlarda yetenek gelişim faaliyetlerini yürütmek, özel yetenekleri keşfetmekle görevlendirildi.

“Kamu istihdamında liyakat ve yetkinliğin artırılması için gerekli projeler üretmek” de ofisin görev tanımları arasına eklendi. Ofisin başkanlığına ise Yükseköğretim İstihdam Endeksi olarak bilinen “Calibre”nin kurucusu Doç. Dr. Salim Atay atandı. İnsan Kaynakları Ofisi, 21 Aralık’ta; Ankara’daki tüm üniversitelerin kariyer merkezlerine “Yarı Zamanlı Eleman Talebi” başlıklı bir yazı gönderdi. Yazıda, “Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ve diğer birimlerde görev yapmak üzere, Ankara’daki üniversitelerde öğrenim gören, son sınıf, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olan, haftada asgari 2.5 gününü ayırabilecek, iyi derecede en az bir yabancı dil bilgisine sahip, yarı zamanlı eleman ihtiyacımız bulunmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, yarı zamanlı öğrencilerin üniversitelerin hangi bölümlerinden alınacağını da belirledi. Buna göre “Bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, matematik, fizik, büro yönetimi, endüstri mühendisliği, ekonomi, iletişim, istatistik, işletme, psikoloji/PDR, uluslararası ilişkiler, web tasarım/görsel tasarım” bölümlerinde öğrenim gören son sınıf lisans öğrencileri ile yüksek lisans ve doktora öğrencileri Cumhurbaşkanlığı’nda görevlendirilecek.

Nasıl seçilecek?

Yazıda, bu niteliklere sahip öğrencilerin özgeçmişlerinin 4 Ocak 2019 tarihine kadar İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı’na iletilmesi istendi. Ofis Başkanı Salim Atay imzası ile gönderilen yazıda, yarı zamanlı olarak çalıştırılacak öğrencilerin işe hangi eleme yöntemi ile alınacağı, öğrencilerin nasıl bir ücret politikası ile çalıştırılacağı gibi detaylar yer almadı.