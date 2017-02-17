Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü'nün tepki gösterdiği Gırgır, özür diledi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın "Bunun adı mizah ve ifade özgürlüğü değil, ahlaksızlık ve nefret suçudur. Mukaddesata yönelik bu saygısızlığı şiddetle kınıyorum" ifadeleriyle tepki gösterdiği mizah dergisi Gırgır, yeni sayısında yayınlanan Hazreti Musa karikatürü için özür diledi. Derginin sosyal medya hesabında yapılan açıklamada "Yorgunluk ve uykusuzluk nedeniyle basım öncesi fark edilmeyen bu 'berbat' karikatür nedeniyle incitmiş olduğumuz herkesten özür dileriz" dendi.

Karikatürde Hazreti Musa'ya ve İslam'a hakaret edildiğini öne süren birçok sosyal medya kullanıcısı, Twitter'da "#GırfırDergisiKapatılsın" etiketi ile paylaşımlarda bulundu. Paylaşımlarda, Charlie Hebdo katliamını örnek göstererek dergiyi tehdit eden mesajlar da yer aldı.

Söz konusu karikatür şöyleydi: