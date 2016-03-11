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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü’nden eski ABD büyükelçilerine: Türkiye’ye talimat verdiğiniz günler geçti beyler

"Kendini sömürge efendisi zanneden iki eski ABD büyükelçisi 'Erdoğan istifa etsin' yazmış"

11 Mart 2016 21:41

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin eski Ankara büyükelçileri Morton Abramowitz ve Eric Edelman'ın ortak kaleme aldığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştiren yazısına ilişkin, "Kendini sömürge efendisi zanneden iki eski ABD büyükelçisi 'Erdoğan istifa etsin' yazmış. Türkiye'ye talimat verdiğiniz günler geçti beyler" dedi.

Kalın, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden, Abramowitz ve Edelman'ın Amerika'nın önde gelen gazetelerinden Washington Post'ta ortak kaleme aldıkları yazıdaki, "Cumhurbaşkanı Erdoğan istifa etsin" ifadesine tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Kendini sömürge efendisi zanneden iki eski ABD büyükelçisi 'Erdoğan istifa etsin' yazmış. Türkiye'ye talimat verdiğiniz günler geçti beyler" ifadesini kullandı.

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